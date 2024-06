Profesor de taekwondo habría abusado de sus alumnos en el sur de Bogotá

Bogotá

El concejal Juan Manuel Díaz realizó una grave denuncia, junto a un grupo de padres de familia sobre un presunto abusador quien actualmente es presidente y profesor de un club deportivo al que asisten solo menores de edad. Según la denuncia, esta persona estaría utilizando su figura como “docente” en estas academias para generar confianza en las menores y finalmente convertirlas presuntamente en sus víctimas, entre las que habría jóvenes entre 13 y 15 años. Según la denuncia que hizo pública el concejal, el profesor de taekwondo habría abusado también de su propia hija.

Según la denuncia, el “profesor” tiene academias deportivas en los Barrios La belleza y Ciudad Berna, en las Localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño. En este momento hay un proceso en la Fiscalía pero el agresor sigue impartiendo clases a decenas de niños como si nada.

Chat de una niña, menor de edad. Con el profesor señalado de abuso. Ampliar

“Él me besa, me toca y se hacía la víctima, hacía que estaba arrepentido, que no iba a volver a pasar, pero seguía pasando. Aprovechaba cualquier segundo que nadie lo estuviera viendo para tocarme algo; él se me insinuaba me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo, que si yo quería experimentar le podía decir y él me manipulaba para que yo no dijera nada.” Asegura una de sus víctimas, en uno de los testimonios que fue reproducido por el concejal en medio de la plenaria.

Esto dijeron los padres de los niños presuntamente abusados

Los padres de los niños presuntamente abusador hablaron ante el Concejo y entregaron testimonios sobre estos casos que presuntamente se estarían presentando en el sur de la ciudad:

“Que este tipo abusara de nuestra hija fue bastante fuerte y devastador para nuestra familia, este profesor abusa y lo más preocupante es que el sigue ejerciendo su trabajo como docente. Hemos hecho todo el proceso ante la fiscalía y estamos pendientes de que nos asignen un abogado penalista para que nos pueda defender en este caso y avanzar en este proceso de abuso” dijo una de las madres ante el concejo de la ciudad.

“Es ese silencio de los inocentes y nosotros podemos ser la voz de los niños que no hablan porque son manipulados por una persona mayor (…) es muy triste ver cuantos chicos callan y pensando que se esta haciendo una actividad deportiva en realidad se está dañando su salud”. Dijo otro de los padres.

Según el informe presentado por Medicina Legal, entre enero y abril de 2024, se realizaron 5.889 exámenes médico legales por presunto delito sexual, es decir que en Colombia se atienden más de 50 delitos sexuales contra menores al día.