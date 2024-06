Hernán Torres aclaró el tema del Cali y el descenso: “No soy el salvador de nada”

El Deportivo Cali busca un resarcir de la mano de Hernán Torres. El entrenador tolimense viene de ser anunciado en el cargo y ya dirigió su primera práctica con el plantel profesional. Por lo pronto, el objetivo es claro: salvar al club del descenso y a partir de allí figurar nuevamente a nivel local.

Precisamente, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Torres explicó que su primera tarea pasará por evaluar a la nómina disponible y a partir de allí plantear el estilo a implementar y reforzar las zonas en donde considere necesario hacerlo. Asimismo, explicó que el trabajo mental será crucial a la hora de encontrar los resultados.

“Es competir. La idea que tenemos con el grupo, ya lo hablé con ellos, pasa por conseguir un objetivo grande, importante, porque si usted consigue un objetivo de estos, te salvas del descenso lógicamente... Tenemos que creer en lo que somos, en lo que tenemos, en el trabajo que vamos a hacer, creer que somos capaces y tenemos con qué ejecutarlo”, sentenció el estratega.

Torres reconoció además que no llega como el salvador del Deportivo Cali, sino que trabajará incansablemente y en grupo para conseguir los objetivos. En este orden de ideas indicó que su compromiso con los hinchas es total y por ello afrontará lo que se avecina con la mayor de las responsabilidades.

Finalmente se refirió a su reciente paso por el fútbol ecuatoriano, más exactamente con el Emelec, y ahondó en las enseñanzas que dicha experiencia le dejó para lo que vienen en su trayecto como director técnico.

Nuevo reto en el Deportivo Cali

Inicio de conversaciones para su fichaje

“El Cali me había llamado, pero yo estaba en torneo y le había comunicado que no podía decir nada hasta que no terminara. Entonces, hubo mucha situación, muchos partidos definitivos y dije la verdad, en ese momento yo no había arreglado nada con el Cali ni tenía nada concreto. Todo se aclaró la semana en que terminé mi contrato y regresé a Colombia. Estuvimos en conversaciones con ellos y llegamos a un acuerdo ya cuando estaba en plena libertad”.

Estilo de juego a analizar

“Yo siempre he querido tener un equipo equilibrado. Fuerte en sus líneas, equilibrado en defensa y ataque. Se trabaja para eso, pero todos los estilos, todas las situaciones se marcan con las características del jugador. Si tiene buen pie para tener la posesión y jugar, pues bueno; si hay que jugar directo y entrar a disputar la segunda jugada, se mirará esa posibilidad. Esa situación la definimos con el grupo de jugadores que tengamos para sintetizar el estilo de juego”.

Un reto más en su carrera

“Solo Deportivo Cali fue el que me llamó... Esto es fútbol, son retos y sabía qué pasaría allá con la situación deportiva del Emelec. Y lo viví con muchos equipos en Colombia, como América, el mismo Medellín que peligraba el descenso, en los promedios estaba muy bajo y se hizo difícil, pero pudimos sacarlo adelante. No soy yo el que lo hace, yo no soy el salvador de nada. Lo que soy es un trabajador, igual que los demás. Esto es un grupo humano que trabaja mancomunadamente apuntando para el mismo lado, como lo hicimos en Millonarios, Medellín, América, Emelec, Tolima”.

Compromiso con la afición

“Si los hinchas están tranquilos, entonces yo tengo doble compromiso. A mí se me carga el doble compromiso para no defraudarlos. Les pido a mis jugadores trabajo y más trabajo, luchar para que este equipo consiga logros, triunfos, alegrías para esa gente que los está esperando. Vinimos a afrontar el reto y esperamos conseguirlo”.

Refuerzos para el segundo semestre

Análisis de la nómina

“Un técnico quiere que su equipo juegue bien al fútbol. Soy un convencido de que cuando un grupo, un equipo juega bien al fútbol, tiene más posibilidades de ganar que de perder. Ese es el propósito, que el equipo juegue bien y tenga una identidad de juego. Y, ¿qué me van a traer? Hoy (martes) llegué yo y el grupo mío llegó el sábado a trabajar. Ya se verá el grupo que tenemos y con base en la evaluación que tengamos, pues se tomarán las decisiones que necesite el grupo para fortalecernos. Estamos mirando y evaluando juego tras juego, jugador tras jugador y con base en lo que tengamos, pues podré tomar las decisiones y le presentaré el informe al Comité Ejecutivo”.

Tema Sergio Mosquera

“Yo ni siquiera tengo nombres de jugadores ni nada. Yo vengo, miro la nómina y basado en esa evaluación tomaremos las decisiones. Debo respetar este grupo que tenemos hasta que lo evalúe, miraremos en qué puestos debemos reforzar. Entonces, Sergio Mosquera, que lo tuve en Tolima, es un gran central, nos dio mucho, fuimos campeones, es un excelente jugador. Lo trabajé casi tres años en Tolima, entonces decir que no es buen jugador sería una mentira, pero en este momento no he dado ningún nombre porque debo evaluar al equipo que tengo”.

Uso de la cantera

“Hoy en día, el fútbol se ha evolucionado con la juventud, con los jugadores jóvenes que marcan la diferencia, que a su corta edad tienen carácter para afrontar retos y la presión que tiene el fútbol, especialmente la que tendrá el Cali. El fútbol es sinónimo de presión y hay que convivir con eso. Si hay jugadores que el Cali tiene y que muestra, pues tendrán que jugar. Con el fútbol y su intensidad y dinámica, qué bueno sería encontrar jugadores que tengan ese carácter”.

Controvertido paso por Emelec

Estresantes vivencias en Ecuador

“Aprendí muchas cosas. En Ecuador viví cosas por las que nunca pasé en mi vida como técnico. Fue muy estresante allá, el entorno es muy difícil, muy bravo con Emelec y hay que estar bien parado para no dejarse derrumbar. Hay un entorno general contra Emelec, eso lo sentí yo. Son muchas cosas que nunca viví, que aprendí y que sumaron para seguir formándome como profesional”.

Levantó a Emelec

“En cuanto a los retos, lo he vivido en todos los trabajos que he tenido en Colombia, en Perú, en Costa Rica y ahora en Ecuador. Por lo menos el reto que tuvo con Emelec, cuando lo cogí de último, prácticamente descendido. El año pasado fue una batalla campal para poder librarlo del descenso, este año llegaron 15 jugadores, llevábamos casi 4 meses trabajando y quedó de sexto el equipo, porque de 15 partidos solo perdió dos. Lógicamente, al ser un equipo grande, no le sirve sino ser campeón, por eso la campaña para el periodismo ecuatoriano y parte de la hinchada fue mala. Emelec debe ser campeón, pero pienso que se hizo una campaña que no fue excelente, pero tampoco fue mala. Con un equipo de último, descendido prácticamente, y dejarlo de sexto con dos partidos perdidos de 15, pues no es tan mala la campaña como tratan de decirle”.