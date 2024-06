FORO CÓRDOBA MÁS SOSTENIBLE: GOBERNADOR RESALTA ALIANZA CON EMPRESAS MINERO ENERGÉTICAS "Esa articulación, esa sinergia que debe existir entre la empresa, la academia y uno como gobernante, que es el público, debe ser simplemente el articulador para trazar una hoja de ruta clara y hacer que las cosas pasen en nuestro territorio", dijo el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, en el Foro Minero Energético ‘Córdoba más sostenible’, realizado el miércoles 12 de junio, en el marco de la programación de la versión 62 Feria Nacional de la Ganadería. Zuleta Bechara enfatizó la necesidad de pasar del dicho al hecho para hacer funcionar la triada entre la empresa privada, la academia y el gobierno, subrayando la importancia de la inversión responsable y el impacto social positivo en la región. El mensaje central del gobernador fue claro: la Gobernación de Córdoba es un aliado comprometido con las empresas del sector minero energético: "Hoy quiero decirles a los miembros de las diferentes empresas del sector minero energético que tienen un aliado en la gobernación del departamento”. Esta alianza, según el gobernador, está enfocada en traducir la riqueza del territorio en bienestar y calidad de vida para los habitantes de Córdoba, generando oportunidades a través de la energía y otros recursos naturales. El mandatario destacó que la energía generada en la región, a través de proyectos como el de Urrá y otros basados en recursos hídricos y minerales, debe traer beneficios directos a las comunidades locales. Señaló que, a pesar de la capacidad de generación energética del departamento, la población aún no ve un impacto positivo en sus tarifas y competitividad. "La tarifa de la energía no solamente empobrece a las familias de Córdoba y el Caribe colombiano, sino que nos ha limitado a ser más competitivos", expresó. En cuanto al sector del gas, el gobernador mencionó que, aunque Córdoba posee entre el 10% y el 12% de las reservas del país, más del 30% de su población aún no tiene acceso a este recurso. Resaltó la riqueza mineral del departamento, especialmente en zonas como San Jorge, en municipios como Puerto Libertador y Montelíbano, y llamó a las empresas a invertir en programas que mejoren la calidad de vida de la comunidad. El mecanismo de obras por impuestos Zuleta Bechara destacó la flexibilidad que ofrece la ley actual, permitiendo a las empresas minero energéticas reducir hasta el 50% de su renta mediante el mecanismo de obras por impuestos, siempre y cuando inviertan en proyectos estratégicos que elijan. "La condición no la impone la Gobernación, sino las empresas, pero realmente en nuestro departamento lo que necesitamos son inversiones que nos permitan cumplir con nuestro plan de desarrollo y transformar el territorio del departamento de Córdoba". El evento reunió a autoridades locales y representantes del sector minero energético del país y la región Caribe.