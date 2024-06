Defensoría en Antioquia ya no irá a los territorios por falta de recursos

Antioquia

La Defensoría del Pueblo en Antioquia alertó que no volverá a los territorios luego de que el gobierno nacional ordenara recorte de recursos a las entidades del Estado.

Yucelly Rincón, defensora regional dijo que esta situación es muy grave para territorios que requieren el acompañamiento permanente en terreno como Segovia y Remedios que están bajo la amenaza de los enfrentamientos entre ilegales.

“La gente pidiendo explicaciones. Inclusive instalábamos la mesa de diálogo del municipio de Buriticá donde asistían instituciones del orden departamental y nacional. Tuvimos que cancelarla porque al final la Defensoría del Pueblo de alguna u otra manera acompaña a mediar las mesas de diálogo, las mesas de diálogo donde cada uno de los sectores entra dentro de una mediación para calmar de alguna u otra manera esta situación que persiste en el municipio de Buriticá. Pero también hablemos de otras subregiones, pues lamentamos profundamente y hasta eso lo manifesté ahora a través de las redes sociales de no poder seguir acompañando las comunidades hasta nueva orden”, explicó la defensora.

Por el momento, todos los viajes fueron cancelados, dos se mantuvieron en agenda por el apoyo económico que dieron los mandatarios locales.

“Es lamentable lo que está pasando porque al final las comunidades resultan con la esperanza de que hay una institución que los escucha, hay una institución que los acompaña, hay una institución que de alguna u otra manera permanece y hay alguna institución que más que planes de prevención y protección hace una incidencia y un resultado. Los líderes me han llamado, las asociaciones me han llamado, la Mesa Territorial de Víctimas me ha llamado inclusive la Mesa Territorial de Garantías a que les explique la situación y se nos sale de las manos. Como defensora regional cancelé toda jornada hecha en el territorio. Hay dos jornadas que persisten, la es de San Pedro de los Milagros y Santa Fe de Antioquia. Son zonas donde puedo llevar el personal en ayuda a los alcaldes, por eso agradezco a las dos alcaldías que mínimamente nos ayudaron de alguna u otra manera que yo pueda desplazar los funcionarios”, finalizó la señora Rincón.