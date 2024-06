‘Sembrando Protección’ campaña para la prevención de la explotación sexual infantil

Cali

Cotelco lanzó la campaña en Cali ‘Sembrando Protección’ Juntos contra la explotación sexual infantil, con el objetivo de proteger a los menores de edad contra este delito y cualquier tipo de abuso.

La campaña nace debido a las altas cifras donde los niños, niñas y adolescentes son las víctimas de explotación, Colombia es el tercer país en América Latina con mayor número de casos de explotación sexual después de México y Brasil y el cuarto a nivel mundial.

Son 3.401 casos de explotación sexual a menores de edad que se han reportado en los últimos dos años, 35,000 menores se han visto involucrados en denuncias de explotación sexual y 55.000 víctimas de trata de personas son menores de edad, siendo las niñas de 12 y 14 años las más vulnerables.

Con la expectativa de llegada de un número considerable de turistas a Cali por la COP16 y otros eventos internacionales se ha impulsado esta campaña especialmente en hoteles, restaurantes, centros comerciales y lugares turísticos, la idea es que la ciudadanía denuncie si observa situaciones irregulares donde estén involucrados menores de edad.

Para ello se ha dispuesto de dos líneas de atención al ciudadano: 122 y 141.

‘Sembrando Protección’ es una campaña apoyada por la Secretaría de Turismo; Acodres; la Personería; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional.

El presidente ejecutivo de Cotelco Capítulo Valle Oscar Guzmán, resaltó que “la idea es que en Cali y en el Valle del Cauca erradiquemos este delito que atenta en contra de los menores de edad. Uno de los vehículos que existe para este delito son los hoteles y los sitios de alojamiento, por eso hemos hecho un trabajo arduo para controlarlo”, recalcó que incurrir en esta falta provocaría, inclusive el cierre del establecimiento.

La secretaria de Turismo Mabel Lara, sugirió que la ciudad no puede ser indiferente ante la explotación sexual y que el turismo sexual no existe “como entidades públicas y privadas, estamos en la responsabilidad de denunciar”, afirmó Lara.

Cotelco Valle campaña "Sembrando protección" Ampliar

Un papel importante cumple en esta alianza el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por trabajar de forma permanente en los riesgos y vulneración de los derechos de los niños, en este caso brindarán la asistencia técnica, sostuvo la directora regional del ICBF Liliana Sarria.

La idea del ICBF es que la gente conozca las consecuencias para la vida de un menor que ha sido víctima de violencia sexual, “efectivamente tenemos niños y niñas, jóvenes, adolescentes que no logran resignificar estas violencias y que marcan sus vidas de una manera muy triste y deja unas huellas imborrables”, a pesar de procesos psicológicos y de trabajo social.

Aunque no hay reportes de denuncias por violencia sexual en el sector hotelero, si lo hay desde las líneas de atención y las otras instancias del sistema como clínicas, hospitales, sector educativo y policía, expresó la directora regional del ICBF regional Valle.

Lo que sí preocupa todavía son las llamadas casas de alojamiento, ya que no están dentro del sistema y no es fácil su vigilancia. El subintendente Jeison Ascuntar del grupo de protección al turismo y al patrimonio de la Policía Metropolitana llamó a los propietarios de estos establecimientos, llenar este vacío con más control “un control permanente en la entrada de estos establecimientos, viviendas turísticas, apartamentos turísticos, en aras de que no se nos vaya a tipificar el delito al interior de las mismas”.

Los restaurantes afiliados a Acodres, también se unen a ‘Sembrando Protección’ siendo uno de los posibles lugares donde se puede identificar que hay un posible caso de explotación sexual con menores de edad, afirma Brany Prado presidente ejecutivo de Acodres Pacífico