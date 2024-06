Procuraduría alerta riesgo de prescripción del caso contra Lyons por demora en testimonio

El procurador 115 judicial, envío una carta a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Actualmente, en el que recuerda que en la actualidad hay un proceso que se sigue contra el Luis Ignacio Lyons España, por el delito de cohecho por dar u ofrecer, en el marco del caso conocido como “El Cartel de la Toga”.



Este proceso se encuentra en etapa de juicio, sin embargo, resaltaron que uno de los testigos “estrella” no ha comparecido en el caso y se trata de Luis Gustavo Moreno.



“Lamentablemente, las últimas audiencias de juicio oral no se han podido adelantar, pues no ha concurrido el señor LUIS GUSTAVO MORENO RIVERA, testigo de la Fiscalía General de la Nación, quien ha expresado, según lo ha hecho

saber la mencionada Fiscal, que sólo lo hará cuando se defina que se encuentra vigente y a su favor el principio de oportunidad que debe ser renovado para que pueda continuar atendiendo las exigencias del proceso”, dice el documento.



Desde la Procuraduria advirtieron que en varias oportunidades han dado a conocer esta problemática, pero nunca se ha conseguido alguna solución, y es muy grave, pues señalan que el proceso está a portas de preescribir.



“El señor Juez 60 Penal del Circuito ha llamado la atención por el obstáculo que de esta situación deriva, máxime cuando el proceso en mención está en riesgo de prescribir, lo que, como se sabe, “es una institución de orden público que implica, por un lado, (i) la garantía constitucional en favor del procesado de que se le defina su situación jurídica, dado que “no puede quedar sujeto perennemente a la imputación que se ha proferido en su contra”, dice.



Así las cosas desde la Procuraduria le pidieron a la fiscalía que se adopte de manera urgente e inmediata los correctivos pertinentes y necesarios por parte de la Fiscalía y revise porque Moreno no ha testificado, como se debe.

