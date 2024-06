Procuraduría abre indagación al director de la ANDJE, Jhon Camargo, por caso pasaportes

Bogotá

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación a Jhon Jairo Camargo, director encargado de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por supuestas presiones e intimidaciones que la exdirectora Martha Lucía Zamora afirmó haber recibido por parte de él, antes de presentarse en el juicio disciplinario contra el excanciller Álvaro Leyva por la licitación de pasaportes, y al solicitarle ampliar información sobre su balance final de su paso por la entidad.

“De manera muy extraña, el actual director de la Agencia, Jhon Camargo, estando encargada la actual secretaría Jurídica de la Presidencia, me solicitaron que ampliara una información sobre mi informe final de gestión, en donde me hicieron una serie de preguntas que son absolutamente similares a las que me han hecho hoy en día del caso de la licitación de Thomas Greg”, dijo Zamora en audiencia ante el ente de control para ese momento.

Por esas declaraciones, el Ministerio Público abrió indagación a Jhon Jairo Camargo con el fin de determinar si realizó dicho interrogatorio de manera premeditada y con qué fin.

Cabe recordar que, el pasado 15 de mayo, a través de un comunicado la Agencia también negó que la solicitud de información se hubiera limitado al tema de los comités de conciliación o los pasaportes, “sino que se extendió a otros puntos expresamente descritos en su informe, incluyendo la gestión ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

En el mismo pronunciamiento, el director Camargo sostuvo: “No he generado, por el contrario rechazo de manera categórica, cualquier forma de intimidación contra funcionarios o exfuncionarios de esta u otra entidad del Estado”.