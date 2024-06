¿Por qué están devolviéndoles a los motociclistas el dinero por el censo? Abogado explica

Cúcuta

En diálogo con Caracol Radio, Omar Javier García, abogado de la ciudad de Cúcuta, dio a conocer qué hay detrás de la decisión de un Juez que le ordenó al municipio devolverle a más de 30 mil motociclistas, dineros por censo ilegal, el pasado 7 de junio.

Las razones detrás de la decisión

En la administración de Ramiro Suárez, se realizó un censo de los motorizados de Norte de Santander y del Área Metropolitana, donde la mayoría de los motorizados, para poder circular dentro de nuestro municipio, tuvieron que pagar una derogación, producto de una acción de grupo.

Según explica el abogado: “con una acción de nulidad y una acción popular, se logró que la jurisdicción contenciosa administrativa lograra la devolución de dichos dineros a todos los ciudadanos que formaron parte de ese censo ilegal durante dicha alcaldía de Ramiro Suárez y bajo la tutoría de la secretaria de tránsito liderada en esa entonces por el hoy exalcalde de Cúcuta, Cesar Rojas”.

¿Por qué el municipio tomó esa decisión?

El abogado explicó que no fue solamente el tema del censo de las motos, sino que durante la administración continua del exalcalde de Cúcuta de Mora y Corzo, se llevaron a cabo unas actividades como política pública que iban en contra de los cucuteños.

Algunas de estas actividades, según el abogado: “fueron la imposición de un gravamen sobre el impuesto de teléfono y el gravamen de alumbrado público que se incrementó en esa entonces y que también se decretó nulo. El caso de los comparendos, lo que buscaba la alcaldía era incrementar sus arcas para poder realizar gastos de funcionamiento dentro del ejercicio de poder que manejaba la alcaldía de Cúcuta. Entonces eso no tenía fundamento ni constitucional ni legal y obviamente por ese motivo se decretó en ese momento la ilegalidad de dichos actos”.

“También hay que reconocer un tema que es delicado y tengo que decirlo, lamentablemente la decisión sale a favor de los ciudadanos y hubo una dilación por parte de la alcaldía de Jairo Yáñez que nunca quiso publicar el edicto”, denunció.

¿Qué viene ahora después de eso?

Las personas pueden acudir al fondo creado dentro del juzgado y en donde se va a comenzar a hacer la devolución de los dineros. “Hay que aclarar algo que es muy importante: esto es un mensaje claro a los funcionarios públicos, en contra de poner gravámenes ilegales en perjuicio de los ciudadanos, como en este caso con la alcaldía de Cúcuta”, explicó.

Además, denunció que: “a través de la persona que me representa como abogado, se hizo solicitudes de iniciar un incidente de desacato contra el actual alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, que no quería publicar el edicto, como lo manifesté anteriormente, en el caso de Jairo Yáñez”, señaló.

De igual forma, señaló que: “cuando comenzamos esta acción con el grupo de abogados, nosotros organizamos un grupo para esto y es difícil buscar justicia. La publicación del edicto, si no hubiese sido pagada por la alcaldía, si no hubiéramos logrado los incidentes de desacato, nunca hubiésemos publicado y por tal motivo los cobros de dichos procesos no se habían podido judicializar”.

¿Hasta cuándo tiene plazo los beneficiarios de recuperar su dinero?

El abogado explica que, después que las personas adviertan que están en el listado que ya se hizo público en el Diario La Opinión, deben radicar en la alcaldía la solicitud de devolución o en el juzgado, dentro de un término meritorio. “En eso el fallo es claro, son 20 días hábiles que comienzan a correr a partir del día de mañana (8 de junio)”, señaló.

¿Cuánto le corresponde a cada persona?

Finalmente, explicó que en la entrega del dinero puede ocurrir una discriminación, pues en el fallo se aclara que el pago para las personas que conformaron el censo, es fijo. Sin embargo, puede ser “abstracta” para las víctimas de ese censo.

“Cuando digo las víctimas es porque hay personas que les impusieron comparendos por no estar dentro del censo y adicionalmente le inmovilizaron su moto y también los obligaron a pagar parqueaderos hasta que saldaran la multa y lo de la grúa. Entonces la cifra, el capital sobre el censo, está determinada en el fallo, ahí dice en la parte resolutiva y adicionalmente hay una cifra abstracta, que es lo que yo he denominado las víctimas del censo”, concluyó.