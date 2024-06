Elon Musk amenaza con prohibir los iPhone en sus compañías tras acuerdo de Apple y OpenAI

Internacional

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, rechazó el acuerdo entre Apple y la firma de inteligencia artificial OpenAI, señalando que la amenaza a la seguridad de los datos le llevará a prohibir el uso del iPhone en sus compañías.

“Si Apple integra OpenAI a nivel de sistema operativo, entonces los dispositivos de Apple estarán prohibidos en mis empresas. Es una violación de seguridad inaceptable. Los visitantes tendrán que dejar sus dispositivos Apple en la puerta, donde se guardarán en una jaula de Faraday”, expresó Musk en la red social X, de su propiedad.

El millonario reaccionaba así al anuncio de un acuerdo entre Apple y los creadores del ChatGPT que derivó en la presentación de Apple intelligence, un sistema para optimizar el uso de los dispositivos de la firma de la manzana, mediante inteligencia artificial (IA) generativa.

Además, agregó que “Es claramente absurdo que Apple no sea lo suficientemente inteligente como para crear su propia IA y, sin embargo, sea capaz de garantizar que OpenAI protegerá tu seguridad y privacidad. Apple no tiene noción de lo que realmente pasará una vez entregue tus datos a OpenAI. Te están traicionando”, haciendo referencia a uno de los problemas principales, ya que los términos y condiciones, no suelen ser leídos.

Apple Intelligence figurará en la nueva versión del sistema operativo iOS 18, también presentado este lunes al inicio de la conferencia anual de desarrolladores tecnológicos WWDC de Apple, en Silicon Valley.

“Estamos felices de colaborar con Apple para integrar ChatGPT (el robot conversacional de OpenAI, ndlr) en sus aparatos más adelante este año. Pienso que les gustará”, escribió en X el director general de OpenAI, Sam Altman.

De igual manera, el director general de Apple, Tim Cool, afirmó que desde la compañía “pensamos que Apple Intelligence será indispensable en los productos que ya tienen un papel esencial en nuestras vidas”.