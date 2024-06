Dos colombianos son los delanteros con mayor expectativa de gol en el mundo

Miguel Borja. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images) / Rodrigo Valle

Las ligas europeas ya terminaron y los futbolistas se preparan para afrontar los certámenes internacionales con sus selecciones, la Copa América y la Eurocopa serán las encargadas de brindarnos el espectáculo en los meses de junio y julio. Varios de los delanteros del país y de la Selección Colombia pasan por un gran momento a nivel de clubes y esto les ha valido para figurar en importantes rankings mundiales.

Esta vez fue el observatorio del fútbol CIES, quien publicó el Top-10 de delanteros con la mayor expectativa de gol en 74 Ligas del mundo actualmente. Dos colombianos lideran el listado y confirman su gran momento en sus clubes.

Miguel Ángel Borja, delantero cordobés de River Plate, lidera el escalafón, con una expectativa de gol de 0,69 cada 90 minutos. El segundo de esta lista también es colombiano, se trata del atacante del Zenit de la Liga de Rusia, Mateo Cassierra, con un promedio de 0,51 cada 90 minutos, lo que significaría un gol cada dos partidos aproximadamente. El podio lo completa el brasileño, Anderson Talisca, del Al-Nassr, con promedio de 0,44, igual que Cengiz Ander, delantero del Fenerbahce turco.

La lista la completan grandes delanteros como el uruguayo Luis Suárez, del Inter Miami de la MLS, o Pulinho Fernández, del Sporting CP de Portugal. Los atacantes colombianos dominan con amplia superioridad sobre los demás del ránking.

A pesar del gran nivel de Cassierra quien además logró marcar un ‘Repoker’ hace pocas jornadas en Rusia, no fue convocado por Néstor Lorenzo para la Selección Colombia y no hará parte del plantel que disputará la Copa América; por su parte, el hombre de River Plate, Miguel Borja, sí está convocado, pero no vio minutos en el último amistoso ante Estados Unidos.

Borja, entre los máximos goleadores del 2024

El gran 2024 en cuanto a goles, ha hecho que Borja se meta en la conversación de los máximos anotadores del mundo, en la que supera a jugadores como Cristiano Ronaldo (20) y Harry Kane (20), entre otros. Sus números están al nivel de Erling Haaland y muy cerca de Kylian Mbappé, incluso cuenta con igual promedio de anotación que el noruego con 0.85.

En sus más recientes encuentros con sus selecciones nacionales, Mbappé y Haaland anotaron. El francés convirtió uno en el amistoso ante Luxemburgo y estiró a 24 sus tantos convertidos en el año, mientras que el noruego hizo triplete frente a Kosovo e igualó a Borja con 22.

El delantero cordobés se ubica sexto con 22 goles en 26 partidos, solo por detrás de: Aymen Hussein, Noah Baffoe, Kylian Mbappé, Viktor Gyökeres, Akram Afif, quienes comandan la lista de goleo en el mundo.