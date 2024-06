Insólito, dos bebés fueron enterrados en un mismo ataúd por error de clínica en Armenia

Armenia

El lamentable caso ocurrió en la Clínica La Sagrada Familia de la ciudad donde Gloria Patricia Gómez fue atendida para un parto, pero nunca imagino que el día más feliz de su vida se convertiría en toda una pesadilla.

Precisamente el bebé nació con dificultades respiratorias por lo que tuvo que ser trasladado a una incubadora donde finalmente falleció. A la tragedia por la pérdida de su bebé se sumó la desaparición del cuerpo ya que nadie le daba razón con el fin de darle cristiana sepultura.

En diálogo con Caracol Radio la madre evidenció la angustia que tuvo que pasar para dar con el paradero de su hijo recién nacido. Dijo que fue desconcertante que sin su autorización el cuerpo fuera trasladado al cementerio de su municipio y sin obtener ninguna respuesta clara sobre toda la situación.

“Yo me fui el viernes a reclamar mi bebé y llegué a la clínica a las 2 de la tarde arrimo al tercer piso y le pido a la doctora que se me regala la orden de salida, ella me la pasa y yo me fui hasta la funeraria a pasar toda la documentación para que recogieran el cuerpo de mi bebé el muchacho que iba a recoger mi bebé se viene hasta la clínica y pasan 15 minutos y le da el reporte a su jefe y le dice que que no que el bebé no está en la morgue, el Señor le dice que se arrime a patología, a ver si el bebé lo tienen en patología, pues tampoco estaba mi bebé en patología. Él me dice vaya y busque su bebé mire a ver qué respuesta le dan en la clínica”, indicó.

Añadió: “Me voy para la oficina principal de ahí de la Sagrada Familia no me dejaron ni entrar, que no que ahí no había nada que hacer que eso tenía que hacer con la trabajadora social que ellos ahí no me iban a dar respuesta me devuelvo para donde la oficina la trabajadora social y ella aparece a las 6:30 de la tarde me siento y me dice que mi bebé que el día que el día que mi bebé murió falleció otro bebé de acá, Ya entonces me dice que la familia del otro bebé vino a reclamar a su bebé y que se llevaron el mío también que se llevaron los dos bebés y que mi bebé está estaba enterrado acá en Montenegro”.

Aseguró que pondrá la denuncia formal ante la Fiscalía el día martes 11 de junio para evitar que casos similares se presenten en el departamento.

Secretaría de salud del Quindío inicia las investigaciones

Al respecto el secretario de Salud del departamento, Carlos Alberto Gómez Chacón sostuvo que conocen del caso puesto que han realizado el acompañamiento respectivo. Reconoció que por error de la Clínica entregaron los dos cuerpos al proceso de Funeraria y estos a su vez los entierran en el mismo ataúd en el cementerio del municipio de Montenegro.

Dijo que ante la denuncia iniciaron las investigaciones y acompañaron el proceso de exhumación donde finalmente cada una de las familias pudo darles el último adiós a sus bebés. Añadió que están adelantando la revisión de protocolos tanto de la clínica como de la funeraria para establecer las acciones a las que haya lugar por este lamentable suceso.

Desde la clínica no han emitido ningún pronunciamiento al respecto a pesar de la consulta previa realizada desde Caracol Radio.