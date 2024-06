Dudamel: “Cada vez generamos más ilusión y conexión con nuestra hinchada”

Atlético Bucaramanga está a un partido de gritar campeón por primera vez en la historia de la institución. El equipo santandereano logró una leve ventaja de 1-0 ante su gente y deberá defender el resultado para lograr el objetivo, tarea que no será nada fácil ante Santa Fe en el estadio El Campín.

El gol de Fredy Hinestroza tiene ilusionados a los seguidores del cuadro leopardo. Tal fue la alegría por la victoria conseguida en el Alfonso López, que algunos hinchas del equipo invadieron el terreno de juego una vez concluyó el partido, en un hecho que se cuestiona, pero que seguramente traerá felicidad por tratarse de la primera vez que la afición vive algo así.

En rueda de prensa, el entrenador Rafael Dudamel, quien de por sí ya hizo historia llevando a la institución a su segunda final, valoró el trabajo hecho por sus dirigidos y destacó la sinergia que se ha creado con la afición. “La mejor medida de la calidad de tu trabajo es la cantidad de gente que te acompaña. Cuando veníamos desde nuestra sede deportiva, más o menos 35-40 minutos para llegar al estadio, esa es la pregunta que nos hacíamos: ¿Dónde va a caber tanta gente hoy en el Alfonso López? Cada vez se ve más pequeño porque cada vez generamos más ilusión y conexión con nuestra hinchada”, dijo.

Lo que dejó la final: “En la línea siempre intento tener la mayor serenidad, que me permita estar enfocado en una buena lectura del partido. Llegábamos con el plan muy claro y veía que lo estábamos desenvolviendo bien, que lo estábamos desarrollando tal cual lo habíamos trabajado. La tranquilidad del entrenador es producto del rendimiento de sus dirigidos. Se los dije en la charla post partido, cada día me enamora más mi equipo, cada día me sorprenden más por la naturalidad con que afrontan las altas exigencias emocionales. Y hace que en una final, Bucaramanga haya terminado ganando y controlando el partido. Cuando hubo que correr corrimos, cuando hubo que meter metimos y cuando hubo que jugar jugamos más, y eso nos ha permitido, no solamente ganar los 3 puntos, sino terminar con una confianza y una seguridad muy alta”.

¿Resultado corto?: “La final soñada sería haber sacado 2 o 3 goles de diferencia, pero una final son partidos muy tácticos, muy disputados. La característica de nuestro rival de hoy nos hizo dedicarnos más a la disputa que al juego, y había que hacerlo. Hace muchos años no veo una final que haya terminado con 3, 4 goles. No tuvimos efectividad, pero me voy con la tranquilidad de haber generado, y eso en una final siempre va a ser muy importante. El 1-0 pareciera una diferencia corta, pero ante un equipo con la solidez defensiva como la nuestra, créeme que un gol vale más que una sola unidad”.

Análisis del gol: “Cada técnico debe encargarse de sus errores y trabajarlos. Mi colega se encargará de analizar lo suyo. En la jugada de gol destaco la capacidad de Córdoba para ir al 1 contra 1 contra el stopper. Y ya después un pase muy peligroso. Siempre los llegadores van a ser más peligrosos e Hinestroza llegó acompañando de manera fantástica y no remató al arco, hizo un pase a la red, propio de un jugador de su calidad y jerarquía, son estos los futbolistas que marcan diferencia, que marcan el camino. Cuando uno tiene este tipo de jugadores, que hacen mejores a sus compañeros, uno puede dormir tranquilo”.

Mensaje a la hinchada: “Nuestro lema ha sido a lo largo del semestre ‘soñemos juntos’. Y cuando tienes sueños bonitos, por qué tienes que parar. Mientras nosotros estemos acá, siempre va a ser esa nuestra invitación, el caminar juntos, el seguir soñando y plantándonos ante grandes objetivos. Lo que hemos ido logrando ha sido muy bonito, intenso y emocionante”.

Bucaramanga en la altura: “La clave para ir nuevamente a Bogotá es la buena preparación física del equipo. Al no poder tener por lo menos tres semanas para que el equipo se adapte a esa exigencia, la preparación física del equipo ha sido súper correcta, idónea. Después, todo lo hecho en Bogotá, con Millonarios, Santa Fe, Fortaleza y en Copa, nos permite tener una buena huella de trabajo en la altura. Pero antes que correr tenemos que reforzar esos pequeños detalles en donde tácticamente podemos estar mejor. Imagino un partido tácticamente similar en la capital, ellos teniendo que apostar un poco más lógicamente para buscar el resultado. Tenemos una semana larga para descansar y prepararnos bien”.