Acción popular busca garantizar transporte a estudiantes del sector rural de Ibagué

Ibagué

A través de una acción popular se buscará que se les garantice el transporte escolar a los estudiantes de la zona rural de Ibagué, situación que en algunos casos es fundamental para que los niños, niñas y adolescentes puedan llegar a las aulas de clase.

Según Nicolas Álvarez, promotor de la acción judicial, en la actualidad junto a un grupo de amigos adelantan un voluntariado en el sector de San Bernardo, encontrando a la situación que se enfrentan los estudiantes para poder llegar a la institución educativa.

“Allí, en conversaciones con estudiantes, me decían con gran dolor cómo les costaba día a día ir a sus instituciones educativas, muchos de ellos con sus hermanitos chiquitos, me decían casi que, al borde de lágrimas, como a veces, no podían ir a los colegios a pesar de tener toda la voluntad. Y más me dolió fue cuando consulté con las directivas del colegio y me decían que todavía no habían empezado a dar subsidio de transporte escolar”, sostuvo Álvarez.

¿Por qué se pedirá una acción popular?

Esta situación lo llevó instaurar estar acción popular que busca se proteja el derecho a la educación de los menores de edad, además que se le obligue a la Alcaldía a cumplir con la entrega de un subsidio para el transporte de los estudiantes.

“La acción popular ya admitida por el Juzgado Sexto Administrativo, con la cual busco, principalmente que se cumpla la ley y lo que lo que ha establecido en diferentes sentencias la Corte Constitucional, y es que primero se debe garantizar el subsidio de transporte escolar desde el primer día de actividades escolares. Lamentablemente, aquí se ha cogido la costumbre y ya las personas digamos que lo han normalizado, y es que el programa empiece cuatro meses después del inicio de clases”, aseguró.

Según Álvarez, el municipio debe adelantar previo al inicio de clases una planificación de la proyección de niños que llegarán a las aulas con el fin que se apropie el presupuesto de cada vigencia.

“Las diferentes sentencias han sido muy claras de que los niños del sector rural tienen que ser priorizados para que puedan acceder a este subsidio, porque por sus condiciones, especialmente de muchos de ellos de lejanía a la institución educativa, el no tener ese subsidio genera una barrera muy fuerte para poder acceder al sistema educativo y que el subsidio de transporte escolar es una de las estrategias más importantes que tiene el Estado para garantizar el acceso a la educación, por lo tanto, el derecho fundamental”, manifestó.

Al igual, en la acción popular se ha solicitado que a los estudiantes que tengan alguna situación de dificultad económica para asistir a las clases en la zona se le otorgue un subsidio que les garantice seguir estudiando.

“Es decir, que realmente se democratice el derecho a la educación y que se eliminen esas barreras de entrada al sistema educativo ibaguereño. Hay niños que están desertando el sistema escolar, un niño de seis años que deja de asistir al sistema escolar por un año, es una deuda que el Estado jamás podrá pagar, porque es en esa edad tan sensible donde se generan las capacidades motrices, sociales, cognitivas. El haber desertado por uno o dos años, pues genera un atraso, un rezago que el estado jamás podrá pagar”, puntualizó.

Finalmente, aseguró que se solicitó una medida cautelar para que en primera instancia se le proteja el derecho a la educación a los casos más críticos que ya están identificados.