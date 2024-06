VIDEO: Con emotivas palabras de Dudamel toda Bucaramanga celebra final de Liga colombiana

Bucaramanga

Desde que el Atlético Bucaramanga pasó a la final de la Liga Betplay de esta primera temporada del año, las calles de la capital santandereana se pintaron totalmente de amarillo y verde.

El sentimiento de la fiel hinchada que ha estado apoyando al equipo de la ciudad, especialmente desde hace 27 años que pasaron a la final contra América de Cali, ha despertado todo tipo de reacciones.

Como las sentidas palabras del director técnico, Rafael Dudamel, quien después del triunfo del leopardo con los 3 goles impuestos contra el Deportivo Pereira, no ha dejado de alentar a los jugadores convocados del búcaros, la hinchada y toda la ciudad.

Atlético Bucaramanga: ¿quién es el venezolano, máximo ídolo de la afición?

“Me imagino dando la vuelta olímpica con el Atlético Bucaramanga. Y me imagino una ciudad enloquecida. Me imagino, no un día, una semana, diez días de júbilo en la ciudad. Porque eso es lo que la gente te hace sentir. Esa exigencia en la calle. Esa ilusión. La gente tiene mucha ilusión”, dijo el técnico con los ojos llenos del mismo anhelo.

Nació en Venezuela, ha sido director técnico de equipos de diferentes partes del mundo y del país, y a sus 51 años se dibujó un sueño en la cabeza que hoy tiene en vilo la esperanza de todo un departamento. Esto después de recibir la dirección a finales del 2023 y convertirse en el técnico más querido de estos tiempos.

Hinchas que viven en diferentes partes del mundo llegan a Bucaramanga para acompañar al equipo de la ciudad, que hoy más que nunca busca cambiar la historia de 75 años de juego.

El Atlético solo dos veces ha estado en la B. Bajaron en 1994 y subieron a la A en 1995. Volvieron a bajar en 2008 pero ascendieron nuevamente en 2015. Desde ese momento han resaltado en la Liga colombiana.

Por este motivo son cientos los hinchas que no han dejado de acompañar al equipo local en el estadio Alfonso López, ni un solo día.

Como la Fortaleza Leoparda Sur que no para de hacer fuerza con icónicas barras, desde que entran al estadio horas antes de cualquier encuentro deportivo.

“Es la banda que te alienta. Es la banda de las cumbias. La que tiene más aguante. La que canta con locura. No me importa donde juegues. No me importa el resultado. Porque a mí lo que me mueve es seguirte a todos lados. Yo por ti hasta mi vida. La Fortaleza presente. Te alentará hasta la muerte. Ay vamos, vamos auriverde, hoy hay que ganar”, clama la hinchada una y otra vez desde 1998.

En un video que compartieron en sus redes sociales dejan ver la esperanza tan viva que hoy acompaña a miles de seguidores. Con imágenes de seguidores bailando cumbias y sus barras. Emocionados con el equipo que está a punto de regalarles su primera estrella.

🐯#Santander | Con este emotivo video, hinchas del Atlético Bucaramanga mantienen intacta la fe para conseguir la final del Fútbol Profesional Colombiano. pic.twitter.com/GxE4RDRkKv — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) June 6, 2024

Otra hinchada fiel del auriverde es la Gran Familia. Que con tambores, música y pitos llegan también al estadio a vivir la fiesta del fútbol. La fiel evidencia de que sí se puede vivir una celebración de tal magnitud en paz.

Gigantescas banderas, cumbias, bailes, canciones y la fiebre leoparda han contagiado a todo el departamento y otras ciudades del país que hoy apoyan no solo a los 11 guerreros en campo, sino al aguante de toda la hinchada.

“Lo orgulloso que nos sentimos de ustedes. Han jugado como unos campeones. Disfruten que vamos a ser campeones”, fueron las palabras de apoyo que recibió el equipo cuando pasaron a la final.

El técnico venezolano hoy se declara como un hincha más del equipo santandereano, independientemente del resultado de la final.

“Es importante donde uno nace. Es importante donde uno muere. Pero más importante donde uno lucha. Gracias Bucaramanga. El Alfonso López tiene que estar abarrotado de aficionados vertidos de amarillo de norte a sur, occidente y oriente. Haciéndole sentir en condición de local a todos nuestros elegidos”, expresó Dudamel.

La caravana de un sueño

En horas de la noche de este viernes 7 de junio, faltando 24 horas del partido más esperado en Bucaramanga, no solo la hinchada; sino cientos de ciudadanos acompañaron y alentaron a los seguidores por todas las calles de la ciudad.

Comenzando desde Bucaramanga y terminando en el sector de Barlovento en el sur del área metropolitana, se impuso la gigantesca caravana de alegría.

En motos, carros, con banderas del Atlético, camisetas, trapos, globos de amarillo y verde al caer el sol las calles de la ciudad se convirtieron en una fiesta. Con pólvora los seguidores celebraron esta fecha tan histórica que desde ya es un triunfo para todos.

🔴#Bucaramanga | En las calles de la ciudad caravana de la hinchada leoparda apoyó al @ABucaramanga a pocas horas de la partido de la final. pic.twitter.com/RTFEmNzkl7 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) June 8, 2024

¿A qué hora es el partido?

El encuentro deportivo entre el Atlético Bucaramanga e Indepentiente Santa Fe es a las 7:30 de la noche de este sábado en la capital santandereana. Las puertas del estadio Alfonso López abren a las 3:00 p.m.

Hay un dispositivo de más de 1.000 policías y miembros del Ejército acompañando la histórica fiesta del fútbol que hoy vive Bucaramanga. Después de 27 años de tanto anhelar llegar a la final, conseguir su primera estrella y coger rumbo a la Copa Libertadores.