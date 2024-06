Atlético Bucaramanga: ¿quién es el venezolano, máximo ídolo de la afición?

Bucaramanga

El 2 de diciembre del año pasado Rafael Edgar Dudamel Ochoa fue confirmado como entrenador del Atlético Bucaramanga. Desde ese momento recibió la responsabilidad de lograr que el equipo leopardo llegara a la final que se disputa este sábado 8 de junio.

En 2023 se fue el 50 % de la nómina del Atlético y este semestre se repuso ese porcentaje. Uno de los retos que más le han reconocido al entrenador. Pues consolidar al equipo en tan poco tiempo y traerlos a instancias de una final fue el desafío que le agradecen hoy en día los santandereanos.

El equipo auriverde clasificó a la final del fútbol colombiano. Esto después de 27 años, época en la que el Atlético Bucaramanga perdió contra el América de Cali en una final.

Dudamel Ochoa nació un 7 de enero de 1973 en San Felipe, Yaracuy, Venezuela. El exfutbolista no solo ha sido entrenador, también comentarista deportivo del país vecino.

Se retiró de las canchas en 2010 y desde hace catorce años comenzó su formación como entrenador. Dirigió la Sub17 y la Sub10 de Venezuela. Así como la selección mayor de país venezolano.

Fue comentarista en el Gol Caracol desde el 2020 hasta el 2023, antes de comenzar a liderar el entrenamiento del Atlético Bucaramanga.

El técnico del leopardo tuvo una amplia trayectoria como jugador en equipos de Venezuela y Argentina como El Vígia, Atlético Zulia, Quilmes, Unión Atlético Maracaibo, Cortuluá y Deportivo Táchira. Incluso llegó a Sudáfrica en la temporada del 2005 al equipo Mamelodi Sundowns.

Para el caso de los equipos colombianos el nuevo gran hincha del Atlético jugó en el Club Deportivo Atlético Huila, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Millonarios y América de Cali.

“Nada es posible si no tenemos jugadores de calidad. Hoy más que nunca nuestros muchachos deben sentirse locales. Que sepan que no van a jugar con 11 en el campo. Esas más de 23 mil personas que van a estar vestidas de amarillo en el estadio van estar deseándoles lo mejor”, dijo el entrenador previo al tan esperado partido de este fin de semana.

Dos veces campeón

En su carrera como director técnico logró que la Sub17 de Venezuela fuera subcampeón mundial. Asimismo en 2021 el Cali llegó a ser campeón de la Liga bajo la dirección de Dudamel.

Ahora en esta ocasión sería la segunda vez que el entrenador venezolano ganaría un campeonato en caso que cambie la historia de los 75 años del Atlético Bucaramanga.

La emoción que lo invade lo ha llevado a incluso a mantenerse alejado de las calles previo al partido.

“Yo trato de salir lo menos posible estos días de mi casa. Porque cargo demasiada emoción y felicidad”. Con una risa de ilusión señaló que hasta prefería no conducir, “qué tal por estar acelerado me coma un semáforo y me pongan una multa. Son muchas emociones. No dejo de proyectar lo que mi corazón me ha dictado hace varios meses. Vamos a ser campeones”.

Fue así que ahora el venezolano se siente más santandereano que nunca. Dada la emoción que ha vivido con el equipo y la hinchada.

Recibió las llaves de la ciudad

El director técnico del Atlético recibió un homenaje en Bucaramanga como reconocimiento a la campaña que ha mantenido en los primeros lugares del torneo profesional. Un hecho que solo ha ocurrido en 1997.

“Pase lo que pase Bucaramanga ya ganó con un técnico que es ejemplo como profesional y persona, que nos demuestra que el trabajo duro y honesto siempre trae recompensas. Este domingo Dios tiene el control”, señaló el alcalde de bumangueses, Jaime Andrés Beltrán, al momento que le entregó las llaves de la ciudad a técnico venezolano.

Manifestó que Dudamel representaba a los venezolanos que sí han llegado a trabajar de manera honrada. Las palabras del mandatario hacían alusión a la polémica generada por su deseo de expulsar de la ciudad a los migrantes reincidentes.

