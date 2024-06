Periodista deportivo fue calificado como “persona no grata” en Bucaramanga

Bucaramanga

En rueda de prensa previo al encuentro entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga, que se disputa este sábado 8 de junio en el estadio Alfonso López de la capital santandereana, el técnico del equipo leopardo Rafael Dudamel calificó de “persona no grata en la ciudad” a Carlos Antonio Vélez.

El comentario lo hizo luego de las menciones del periodista deportivo sobre la dirección técnica del venezolano.

Hace dos días el periodista Carlos Antonio Vélez dijo que Dudamel era una persona motivacional y que el cuadrangular del equipo leopardo era mediocre.

“A todas aquellas personas que estén en contra del Atlético Bucaramanga, nuestra afición lo tiene muy claro, es una persona no grata en Bucaramanga. No solo para el equipo, para la ciudad” dijo el director técnico cuándo dio su opinión sobre los comentarios de Vélez.

Agregó “personas no gratas en la ciudad aquellos que de manera mediocre, soberbia e ignorante intenten demeritar lo que los finalistas han hecho a lo largo de los 6 meses”.

Quedan pocas horas para dar inicio a uno de los partidos más esperados por la hinchada leoparda, situación que el técnico del equipo reconoció como única no solo para él, sino para todos los que han acompañado al Atlético.

“Yo trato de salir lo menos posible estos días de mi casa. Porque cargo demasiada emoción y felicidad”. Con una risa de ilusión señaló que hasta prefería no conducir, “qué tal por estar acelerado me coma un semáforo y me pongan una multa. Son muchas emociones. No dejo de proyectar lo que mi corazón me ha dictado hace varios meses. Vamos a ser campeones”.

Dudamel ha sido aplaudido por miles de seguidores, hasta niños lo reconocen en las calles y gritan su nombre cuando lo ven.

El año pasado se fue el 50 % de la nómina del Atlético y este semestre se repuso ese porcentaje. Uno de los retos que más le han reconocido al entrenador. Pues consolidar al equipo en tan poco tiempo y traerlos a instancias de una final fue el desafío que le agradecen hoy en día los santandereanos.

“Nada es posible si no tenemos jugadores de calidad. Hoy más que nunca nuestros muchachos deben sentirse locales. Que sepan que no van a jugar con 11 en el campo. Esas más de 23 mil personas que van a estar vestidas de amarillo en el estadio van estar deseándoles lo mejor”.

El partido de ida de la final de la Liga Betplay es a las 7:30 p.m. este sábado en Bucaramanga. Las puertas del Alfonso López estarán abiertas después de las 4:30 de la tarde.

