Léider Preciado lamenta no tener un título con Santa Fe: Hice las cosas con amor y corazón

El exfutbolista de 42 años, Leider Preciado, ídolo y referente de Independiente Santa Fe, quien a pesar de no lograr levantar ningún título es uno de los jugadores más queridos por la afición del equipo cardenal. Habló en El Alargue de Caracol Radio acerca de la gran final del fútbol colombiano, el momento que vive Santa Fe de la mano del profesor Pablo Peirano y destacó que será una final muy difícil, pero que los capitalinos son ampliamente favoritos.

Independiente Santa Fe, el equipo de sus amores, enfrentará en la gran final al Atlético Bucaramanga, al iniciar preguntándole por este juego respondió directo: “Solo pienso en título, tenemos que estar mentalizados en que las cosas van a seguir como se han venido haciendo y confiar en lo que tenemos”.

Hugo Rodallega, es el goleador y capitán del equipo, desde que llegó su efecto fue inmediato y su aporte ha sido muy importante para conseguir los resultados, el ‘Calimeño’ elogió al delantero, esto dijo: “Hugo, todos sabemos que es un líder, un goleador, es un delantero que el club estaba necesitando, tanto dentro del campo como fuera y nada que más vamos a decir de Hugo todo lo que hizo en Europa y todos los goles que ha marcado, mis respetos y admiración”, afirmó.

Siempre se dice que para ser campeón un equipo debe tener un buen arquero y un goleador, para Preciado la columna vertebral es muy importante, esto menciono al respecto, “Si usted tiene un portero de experiencia como Marmolejo que ha venido haciendo las cosas muy bien, los centrales los pidió el profe porque los conocía, Torres un jugador de la casa que hace crecer a los jóvenes y arriba Hugo que tiene gente que le ayuda como Chaverra, desde que la columna vertebral esté bien y eso es lo que está haciendo Santa Fe y esperemos que desde mañana empecemos a sacar esos resultados de los dos partidos”, aseguró.

¿Cuáles cree que serán los detalles que marcarán la diferencia?

“Pienso que todos le van a decir que no equivocarse, el que se equivoque va a perder porque la concentración es muy importante, tener al equipo bien psicológicamente y Santa Fe estar bien, lo demostró en Ibagué y eso tenemos que tener, tranquilidad y concentración en ambos partidos”.

¿Cree que hay un equipo favorito al título?

“En partidos de ida y vuelta no hay favoritos, eso se gana dentro del terreno de juego, Bucaramanga es un equipo que ha hecho las cosas bien y por ende está en la final. Yo digo que el favoritismo se gana y es ahí donde toca sacar a relucir lo que Santa Fe hizo en todo el torneo, somos favoritos si seguimos con lo que venimos haciendo, pero igual el favorito no veo claro”, afirmó.

Sobre Daniel Mosquera

“Pienso que es un jugador que hay que tener bien cerca, hacerle doblajes es muy potente, rápido y definidor. Por ahí es bueno el esquema con él, tres centrales de Santa Fe para frenarlo, porque está pasando por un buen momento, viene con confianza y todo le sale, va a ser un duelo bueno de la defensa contra él”.

¿Le duele no tener un título con Santa Fe?

“Sí, hay muchos que logran títulos y pues ustedes me están llamando a mí (risas), porque hice las cosas bien, con amor, con corazón, cuando estuve siempre me quise quedar en Santa Fe así estuvieran mal las cosas y lo hice con amor y mucha pasión, la verdad que por ahí puede doler un poco, pero siempre la gente y los periodistas me dan ese cariño, es porque uno hizo las cosas bien, por eso lo vivo ahora como hincha y por ahí eso me da la satisfacción como si hubiera ganado 4 títulos, la hinchada me lo hace saber que es más importante el sentido de pertenencia”, finalizó.