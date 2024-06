Incremento en precio del diésel corresponde a serio problema fiscal:exministro de Hacienda

Armenia

En su visita al departamento del Quindío, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaria se refirió al anuncio del gobierno nacional sobre el recorte presupuestal y que como parte de la medida alistan un incremento en el precio del diésel para los grandes consumidores.

Cuestionó que el gobierno nacional esté tomando las medidas de nivelación del precio del ACPM apenas a mitad de este año cuando el momento de iniciar era a partir del primero de enero. Respecto a que el aumento en el precio será para los grandes consumidores de combustible, dijo que no tiene conocimiento el gobierno como los tenga definidos.

“No sé de pronto, serán las industrias que consumen ACPM porque no entiendo en el sector del transporte, cómo va a distinguir entre grandes medianos y pequeños, no es posible”, aseguró.

Añadió que no recortar el gasto era jugar con candela porque es someter al país en un déficit fiscal más grande del proyectado por eso celebró que el ministro de Hacienda haya escuchado a los diferentes sectores.

En ese mismo sentido dijo que lo anterior no es suficiente porque el registro solo lo controla el presidente de la república a través de un decreto que requiere el aval de todo el consejo de ministros.

Advirtió que duda de que el presidente quiera cerrar el registro ya que tiene la intención de reelegirse porque es un presidente en campaña.

Agregó que el gasto público entonces se convierte una herramienta para recuperar la favorabilidad y obtener apoyo en las encuestas.