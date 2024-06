Gobernador declarará la alerta roja en Boyacá por la ola invernal

Tunja

Después del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, el cual fue convocada de manera extraordinaria por el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, realizado en el municipio de Macanal, en el que hicieron parte las diferentes entidades de socorro y autoridades militares y de la localidad, se decretará la alerta roja en todo el departamento debido a la difícil situación por la que están atravesando Boyacá por la ola invernal.

A causa de las fuertes lluvias, que en algunos casos han generado vendavales y que se han registrado en las últimas semanas, varios municipios en el departamento se encuentran incomunicados por deslizamientos, caída de la banca en las vías y puentes generando emergencias.

“En sesión del Consejo Departamental de Gestión de Riesgo que hemos convocado de manera extraordinaria, se ha tomado la decisión unánime de recomendar al Gobierno departamental la emisión de un decreto que declara la alerta roja en Boyacá. La situación es muy difícil, tenemos municipios incomunicados como Santa María, municipios en los que las lluvias han causado grandes deslizamientos, pérdidas de banca, caída de vías, caída de puentes. Municipios como Macanal que tienen unos enormes problemas de comunicación por el invierno, municipios como Aquitania, la región sur, como Cubará, la caída del puente que estaba provisional y que fue hecho por la comunidad de Puente Sisa y muchos otros municipios que tienen muchos problemas por el invierno y por esa razón hemos decidido tomar esta decisión de decretar el próximo martes la alerta roja en todo el departamento”, aseguró el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

El mandatario de Boyacá le envió un mensaje a todos los boyacenses para que tomen las medidas de precaución, ya que de acuerdo con el IDEAM las lluvias se incrementarán.

“Según las predicciones del IDEAM no ha llovido lo que va a llover. Esto quiere decir que la situación tiende a empeorar. La temporada de lluvias y el Fenómeno de La Niña que está por iniciar puede generarnos muchas dificultades y pasamos de muchos incendios, de que los bomberos, policiales y totó estuviéramos trabajando en los incendios y que usáramos un helicóptero para apagar incendios, a hoy tener que usar un helicóptero llevar mercados porque estamos incomunicados la situación es difícil”, agregó Amaya.

Por otro lado, el gobernador Carlos Amaya convocó a las entidades religiosas en el departamento para que se eleven oraciones para

“Yo quiero convocar a todos los boyacenses, a los sacerdotes de los municipios, a Monseñor, al arzobispado en Boyacá, a toda la iglesia católica, también a la iglesia cristiana, a los pastores, a todos ellos a Ameboy que convoquemos jornadas de oración los domingos para que Dios permita que las lluvias no vengan tan fuertes y que no nos generen este tipo de situaciones difíciles que estamos viviendo”, dijo.

Carlos Andrés Amaya finalizó pidiéndole a todos en el departamento tener confianza ya que se está trabajando para que el Fenómeno de La Niña no golpee tan fuerte a Boyacá.

“A todos los boyacenses confianza, estamos trabajando, tomando las decisiones que hay que tomar, arreglando la maquinaria que estaba dañada y que necesitamos poner a operar al a al 100%. Lo segundo trabajo duro, estamos acá articulados, estamos todas las instituciones trabajando duro con las botas puestas y echando pa’ lante entre todos y con los alcaldes, alcaldesas, vamos a trabajar y a unirnos en esta situación difícil. Y fe, fe en Dios, que es lo más importante. Dios todo poderoso conoce nuestros corazones y sabe que hacemos esto con mucho amor, pero que necesitamos de él. Que pueda no llover tanto en esta temporada. Así que a todos un abrazo caluroso a los boyacenses acá desde Macanal, desde el territorio decirles que tenemos que estar preparados favor no boten basura en los filtros, en las alcantarillas, ayúdenos por favor a tener cuidado porque las inundaciones se generan también por ese tipo de situaciones que no se tiene cuidado, en las ciudades hay que tener mucho cuidado con nuestras alcantarillas, limpiarlas, estar pendiente para que no se vengan las afectaciones difíciles esperamos no sean tan graves”, enfatizó.