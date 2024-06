Falcao a Millonarios: detalles de la esperanzadora reunión en Bogotá

El posible fichaje de Radamel Falcao García a Millonarios tiene en vilo a los hinchas del equipo bogotano y, en general, a los seguidores del fútbol colombiano, por lo que representa la eventual llegada de un jugador de la talla internacional del Tigre. Con la disposición expresa del delantero samario en una rueda de prensa que tuvo lugar en Bogotá, se reactivaron las conversaciones y Caracol Radio pudo establecer que la reunión que hubo entre las partes el pasado jueves, fue fructífera.

Gustavo Gómez y Juan Felipe Cadavid, informaron en conjunto en 6AM Hoy por Hoy, detalles de la reunión que les permitió acercar posturas a Gustavo Serpa, representante en Colombia del máximo accionista del club capitalino, y el propio Falcao y quienes lo manejan. Una de las novedades que se conoció, fue la presencia del entrenador Alberto Gamero, quien estuvo y compartió con el delantero, pero su participación fue de manera coincidencial.

“Lo que hemos podido encontrar en un tema que hay que tratar con responsabilidad, es que sería la transacción más importante en la historia del fútbol colombiano. Caracol Radio confirmó que terminó una reunión fructífera entre Radamel Falcao, la persona que representa sus intereses, y Gustavo Serpa, de la junta de Millonarios, reunión que se dio en un ámbito empresarial. Cuando Falcao termina y se va, ya había 40 personas en las puertas del edificio esperándolo para abrazarlo. Esa reunión física es el cierre de acercamientos que ya ha tenido Millonarios con Falcao en el sentido de ofrecerle, tentarle, y la reunión fue muy grata, muy familiar. Falcao es un hombre consagrado a su esposa, sus hijos, una vida que no es de rumba, la discoteca, el yate, el trago y la posición de su familia, de la esposa de Falcao sobre vivir en Bogotá, es uno de los puntos de Falcao”, iniciaron informando.

Respecto a ese tema familiar, en el que la esposa del futbolista, Lorelei Tarón y sus hijos, tienen peso en la decisión de fichar por Millonarios, se dijo: “Hoy ya no sería una barrera para que Falcao llegue a la ciudad, hoy Lorelei, su esposa, estamos seguros de que hoy estará conforme, tranquila y cómoda en Bogotá y que no sería una de las razones por las cuales no llegaría el Tigre. Estaría bien en Bogotá”.

¿De qué habló Falcao con Alberto Gamero?

El entrenador de Millonarios estuvo presente en la reunión, pero su participación fue de manera coincidencial, pues no se tenía entre los planes que él estuviera: “En la reunión estuvo Alberto Gamero, pero fue coincidencia, él no asistió para hablar con Falcao, confidencialmente estaba allí, se lo encontró y fue parte de la conversación”, reveló Gustavo Gómez.

“La reunión fue muy cálida, no hay nada de borrador de acuerdo, fue cálida. No se imaginan la felicidad y lo emotivo que fue el encuentro con Gamero. Gran abrazo, conversación sobre el padre de Falcao, eran muy amigos, abrazo del alma, de corazón, ‘venga, hablemos de su papá, fue amigo mío’. Eso es lo importante de la reunión”, añadió al respecto.