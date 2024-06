Cursos gratis en la Universidad Javeriana: Listado de programas y requisitos

Estudiar sin duda es una forma de tener crecimiento profesional. Ahora bien, en un mundo globalizado y conectado, las exigencias a los profesionales cada vez son más. No obstante, por fortuna hay cursos, talleres y eventos gratis en donde académicos y expertos en distintas áreas comparten su conocimiento.

En Colombia el Sena es el lugar con mayor reconocimiento por dar clases de manera gratuita y con calidad, con esta logran que personas de bajos recursos de todo el país puedan hacer ejercicio a su derecho a la educación. Así como a futuro poder ingresar a cargos laborales y tener mejores oportunidades.

Aunque existe el Sena, también hay instituciones de educación superior que brindan cursos gratuitos, como por ejemplo la Universidad del Rosario o la Javeriana. Ambos centros educativos, con alto reconocimiento internacional y en el país, hacen presencia en la plataforma Edx.com.

Este sitio web es bastante llamativo porque brinda un espacio a las mejores universidades de todo el mundo para que las personas puedan aprender de distintas áreas de forma gratuita. Además, quienes lo deseen pueden hacer un pago para poder obtener un certificado o título de que en efecto realizaron los cursos.

¿Cuáles son los cursos gratuitos de la Universidad Javeriana?

La Universidad Javeriana ha explicado que una forma de aportar al país es entregando educación de calidad. Y aunque cuenta con carreras de considerable valor, también tiene cursos gratuitos. Así lo explicó: “En nuestro compromiso por la democratización del conocimiento, ponemos a disposición de los colombianos cursos de formación gratuita, virtual y masiva, enmarcados dentro de Javeriana X”

La misma universidad señaló que gracias a este proyecto de educación virtual, cerca de un millón de colombianos y personas del exterior han logrado aprender de diferentes áreas que les sirven para su vida profesional y personal.

Estos son algunos de los cursos:

Adobe Illustrator: aprende a crear presentaciones de impacto

Gestión ágil de proyectos

El arte de vender: introducción a las ventas

¡Luces, celular y acción! Crea contenidos audiovisuales de impacto

Photoshop: una herramienta para presentaciones innovadoras

Arduino para niños ¡vamos al espacio!

Alimentación saludable y sostenible

Gerencia estratégica: bases y principios

Salud mental del adolescente en cuidado primario

Transforma tu negocio de turismo con experiencias digitales innovadoras

Automatización en edificaciones

Fundamentos de la Tecnología Blockchain

Protección de datos personales en la era digital

Metodologías disruptivas aplicadas a la industria de la Construcción, Arquitectura e Ingeniería (AECO)

Evolución tecnológica en la industria de la Construcción, Arquitectura e Ingeniería (AECO)

¿Cómo comunicar en la transformación digital?

Rock y política en América Latina

Recomendaciones en actividad física para la salud

Digitalización en infraestructura de transporte

Contenidos Conscientes: Autorregulación para medios de comunicación y productores de contenidos - Calidad, Ética y Responsabilidad.

Para la lista completa dé clic aquí

¿Cuáles son los requisitos para los cursos gratuitos de la Universidad Javeriana?

Sobre los cursos, el centro educativo indicó que la meta es que cualquier persona pueda inscribirse y aprender. Por lo tanto, no se exige algún pregrado. Solo es necesario crear un usuario en la plataforma y luego inscribirse al curso que se desea. “Estos cursos de alta calidad y en formato Mooc, no requieren de un título profesional y la certificación es opcional, pues su finalidad es la formación de calidad para personas que no pueden acceder a un salón de clases formal o que requieren adquirir conocimientos para la inserción laboral en un corto plazo de tiempo.”