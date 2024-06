Aprobación de proyectos, ¿está cambiando el panorama del Gobierno en el Legislativo?

En Hora 20 el análisis a varios hechos del país. Una mirada a la decisión del Ministerio de Hacienda de congelar el gasto del presupuesto ante la baja ejecución presupuestal. Después, una mirada a las reacciones que genera la nueva elección de rector en la Universidad Nacional.

En el análisis central, el ambiente que se vive en la recta final de la legislatura, los proyectos que le aprueban al gobierno y los que tienen riesgo de hundirse y el análisis a lo que pueda ocurrir si el gobierno se anota un triunfos en los próximos días. Después el debate a los hallazgos de la Superintendencia de Salud a las EPS intervenidas.

Esto es lo que dicen los panelistas

Para Alfredo Mondragón, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, se debe valorar el avance de la reforma pensional, “estamos a pocos días de que la Cámara logre acuerdos para tener una pensional que da la posibilidad de liberar recursos para programas como el pilar de renta básica”. También dijo que la ley estatutaria en educación tiene escollos grandes, “el unanimismo de la Comisión Primera no es producto de discusiones elaboradas, hubo presiones de mayorías que distorsionan lo que se logró en Cámara”.

Sobre ese punto, dijo que la estatutaria en educación en Cámara pasó con grandes acuerdos, “pero las presiones y acuerdos en Senado deterioran acuerdos que logramos en Cámara. Nosotros no hemos destruido los acuerdos que llegaron de Senado en la pensional”.

Sobre la decisión del Ministerio de Hacienda, Jorge Restrepo, director del Cerac, profesor asociado de economía en la Universidad Javeriana y columnista en Portafolio, dijo que la medida del Gobierno es responsable y hace lo que debe hacer: preparar un recorte presupuestal por la caída del recaudo, “entidades como Prosperidad Social ya están rezagadas en comprometer recursos que les autorizó el Congreso.

Lo que hace el gobierno es que no se puede hacer más con esos recursos”. También resaltó que esta decisión confirma la mala situación de la economía porque como ha caído el ingreso tributario, hay una relación en que la economía no marcha bien, “se habla del tema de regalías o mala gestión fiscal”.

El economista comentó que lo que viene en adelante es una reingeniería ante las decisiones que se tomen en el Confis y el consejo de ministros sobre la destinación de recursos.

En cuanto a la nueva elección en la Universidad Nacional, Edna Bonilla, exsecretaria de educación de Bogotá y profesora en la Universidad Nacional, dijo que lo que pasó en la universidad fue grave, “hubo una elección el 21 de marzo, la universidad sí tenía rector y sorprendía lo que dijo la ministra Vergara en su momento sobre la elección de Peña”, además, recordó que hay una tutela que falló a favor y hoy se desconoce todo.

De otro lado, dijo que se demanda un acto y ahora lo corrigen, “es realmente doloroso lo que ha pasado en la Universidad Nacional. Se inventan que acto administrativo no existía porque no tenía la firma de la ministra”. Frente al asunto de la firma, dijo que ahora tocará esperar a lo que ocurra cuando en la sesión del Consejo Superior Universitario no contó con la participación de tres miembros y, por ende, no se cuenta con esas firmas.

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, dijo que al presidente le encanta victimizarse, así haya un buen resultado en el Congreso y buena parte de sus iniciativas sean aprobadas, “ese comportamiento es reiterado, hay un buen récord en el proceso legislativo, hay temas en los que no se está de acuerdo, pero pues esa es la democracia. El legislativo no se debe rendir ante el ejecutivo”.

Reviva el programa completo a continuación: