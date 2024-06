“Que diálogos sean reales”: Forjando Futuros sobre negociación con la Segunda Marquetalia

Antioquia

La fundación Forjando Futuros dice que el anuncio del Gobierno sobre las negociaciones con la Segunda Marquetalia, disidencia liderada por Iván Márquez, plantea retos y oportunidades cruciales para la paz en Colombia, entre ellos, evitar que se repitan los errores del pasado.

“Nos parece muy acertado el principio que guíe la negociación entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno. Acuerdo pactado, acuerdo cumplido. Partimos de la base que no ha habido cumplimiento en los anteriores acuerdos. No ha habido cumplimiento para reparar a las víctimas, no ha habido cumplimiento por parte del Estado de no entrampar, no encarcelar o dejar matar a los desmovilizados y no ha habido cumplimiento por parte de los desmovilizados que han reincidido en la insurgencia y en la lucha armada” explicó Gerardo Vega, abogado de la fundación.

¿Qué incluye la agenda?

La agenda de diálogos incluye puntos esenciales como el desescalamiento del conflicto, el alistamiento de los territorios de paz, y la implementación y verificación de los acuerdos.

“Desde las organizaciones de sociedad civil, de las víctimas, lo que pedimos es que haya cumplimiento y por eso nos parece bien este principio, acuerdo pactado, acuerdo cumplido. Hay que cumplir. El Estado colombiano tiene que cumplir lo acordado, con víctimas y con la insurgencia que se desmoviliza”, insistió el señor Vega.

Finalizan exponiendo que el reto que tiene esta mesa de negociación es establecer un mecanismo eficaz que garantice el cumplimiento de los compromisos, además de que se involucren de manera efectiva a las víctimas y se logren resultados verificables.