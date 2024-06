Juan Pablo Montoya y su razón para dejar la Fórmula 1: Para estar por estar, preferí irme

Juan Pablo Montoya, expiloto colombiano del Fórmula 1. (Photo by Jared C. Tilton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) / Jared C. Tilton - Formula 1

Juan Pablo Montoya, uno de los deportistas más importantes en la historia del país, explicó las razones por las que decidió dar un paso al costado en la Fórmula 1, a pesar de haber estado muy cerca de ganar el Campeonato Mundial. Incluso, el bogotano reveló que el mismísimo presidente de la competición le ofreció regresar, pero se negó completamente.

Adiós para segui compitiendo al más alto nivel

En diálogo con AS Colombia, Montoya reconoció que ya no disfrutaba las carreras, a pesar de ser uno de los grandes rivales de la leyenda Michael Schumacher. El piloto vio que no tenía oportunidad de seguir compitiendo al más alto nivel y entre “estar por estar” o decir adiós, se fue por la segunda opción.

“Llegó un punto en el que no quería estar en la Fórmula 1, la verdad no estaba disfrutando las carreras. Sí, hubiera sido muy chévere ser campeón del mundo, pero yo no quería estar en McLaren, en Ferrari no había dónde estar, que era el mejor equipo. Tenía 32 años, iba a cumplir 33, y pensaba que más o menos a los 36 la gente paraba. Me dije a mí: ‘Me quedan tres años de Fórmula Uno y para estar en un equipo solo por decirlo y correr en la mitad de la grilla’. Eso no es para mí”, sentenció.

En este orden de ideas, indicó que dicho cansancio de la competición se fue acumulando y viendo lo que había logrado, era el momento justo de buscar nuevos horizontes: “Fueron muchas cosas que sumaron, como pasa en una relación... Fue tanto que llegó un punto en el que no quería estar en Fórmula Uno y no me arrepiento para nada. Como se me dieron las cosas y como fue mi carrera, feliz. La verdad, no cambiaría nada”

Así las cosas, Montoya tuvo la posibilidad de irse a Estados Unidos para competir en la Nascar y con ello alargar su carrera deportiva. “Siempre he ganado carreras. Uno va a Fórmula 1 para ganar carreras, entonces dije que me iba a Estados Unidos para extender mi carrera, corro muchos más años, la paso bueno, vivo en Miami y no me quejo”, complementó.

Posibilidad de regresar

Más adelante en la conversación, Juan Pablo Montoya contó que el mismísimo Bernie Ecclestone, histórico presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, lo contactó personalmente para ofrecerle regresar a las carreras. La oferta incluía la escudería que deseara y el dinero que quisiera, pero el bogotano se negó.

“A mí me llamó Bernie Ecclestone varias veces y le dije que no... Me dijo: ‘¿Qué equipo quiere? Lo quiero otra temporada en Fórmula 1′. Si quisiera, me hubiera podido haber pagado muchísima plata. Pero, la verdad estaba contento donde estaba”.

Incluso reveló que un exintegrante de la escudería Haas F1 Team le preguntó la razón por la que no les aceptó una oferta: “El otro día hablando con la gente de Haas, con Guenther (Steiner), yo creía que era molestando, pero me preguntó que por qué nunca le había dicho que sí. Yo estaba contento en lo que estaba”.