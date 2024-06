Jennifer Lopez celebra ser #1 con la pelicula ATLAS, y se va en contra de los haters

Jennifer Lopez consciente de los rumores que circulan a su alrededor, por su situación sentimental con Ben Affleck de crisis matrimonial, y la cancelación de su gira This Is Me...Live, el 31 de mayo pasado, decidió dejar de guardar silencio y a través del comunicado en On The JLO, escribió:

Hola a todos. ¡¡¡Acabo de recibir grandes noticias y es porque gracias a ustedes!!! ¡¡¡[Mi cinta] ATLAS es nuevamente la #1 en el mundo entero esta semana!!! ¡¡¡Muchas gracias!!!

Y a los haters…

“Puede parecer como que hay un montón de negatividad en el mundo ahora mismo...pero no dejen que las voces de unos los ahoguen hay taaaaanto amor allá afuera”, exclamó JLO.