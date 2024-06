Siguen las quejas ciudadanas por la falta de suministro de la Mesalazina en Manizales

Manizales

Seguimos recibiendo más quejas de la ciudadanía por la falta de entrega de algunos medicamentos, en especial de la Mesalazina, la cual es de vital importancia para algunos pacientes como Jorge Mario Arias, quien sufre una patología de alto riesgo y debe tener un tratamiento riguroso y continuo.

“Yo sufro de una colitis ulcerativa, me debo tomar unas tabletas que llama Mesalazina y a su vez ponerme unos supositorios del mismo medicamento; desde octubre del año pasado, tengo inconvenientes con el suministro de los supositorios, no con la entrega de las tabletas, pero sí con los supositorios. Interpuse un Derecho de Petición a Salud Total, ellos hacen la gestión, pero solamente una vez he tenido respuesta por parte de Audifarma o sea, que en estos seis meses solamente me los han suministrado dos veces”, explica Jorge Mario Arias, paciente afectado.

Arias, agrega que el mes pasado se generó una entrega pendiente y a los 20 días le anunciaron que estaba cancelado, así que continúa sin el medicamento, “fui ayer y, supuestamente, había desabastecimiento, reconocí la Mesalazina, pedí que me la entregaran, pero la muchacha que me atendió me respondió que esas cajas son para pendientes anteriores al mío, le volví a preguntar, ¿por qué sí hay entregas pendientes antes que yo y a mi me la cancelaron? No me supo responder y se fue”.

A la fecha, ha gastado más de medio millón de pesos comprando dicho medicamento de manera externa, ya que en Audifarma no se la entregan manifestando que está pendiente de entrega.

Nos comunicamos con Audifarma contestando que están estudiando el caso para dar una pronta solución. Jorge Arias, finaliza expresando que si no recibe sus supositorios rápidamente interpondrá una tutela para hacer valer sus derechos.

Después de publicar este caso, la empresa de dispensación de medicamentos llevó al domicilio de Jorge Mario las cajas de Mesalazina que le debían de meses anteriores logrando continuar su tratamiento nuevamente, de acuerdo a las instrucciones médicas.

