Devolución del Tesoro Quimbaya debe llegar a un Tribunal Internacional de Justicia

El exgobernador del Quindío, Jaime Lopera y expresidente de la academia de historia dijo que la solicitud para la devolución del Tesoro Quimbaya no solo debe usar el canal diplomático con el gobierno de España sino llegar a un Tribunal Internacional de Justicia para que jueces internacionales objetivos y no subjetivos que no tienen ningún interés particular en ningún país pueden dar la solución final.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Jaime Lopera Gutiérrez, exgobernador del Quindío y expresidente de la Academia de Historia del Quindío que en el marco del simposio sobre el Tesoro Quimbaya en el Museo del Oro Quimbaya donde el gobierno nacional hizo varios anuncios frente a esta solicitud que ya hizo el gobierno formalmente a España para la repatriación del Tesoro.

¿Está tan optimista y contento como mucha gente?

Muy contentos de ver que el Gobierno Nacional ha escogido el departamento del Quindío concretamente el Museo del Oro Quimbaya de Armenia como una de las fuentes primarias de la defensa de las instituciones colombianas especialmente el patrimonio cultural del país. Eso es un símbolo. Nosotros ya somos un símbolo de una institución de un territorio que va a albergar una de las una de las colecciones más preciadas que tiene España en su museo y que debido a la a las irregularidades que se cometieron en el siglo pasado y que hoy en día ya no tienen ninguna importancia frente a la opción que se tiene de que una negociación entre España y Colombia produzca los resultados lo más inmediato posible.

Tribunal Internacional de Justicia

Si esa solicitud pasa por el Congreso de Diputados de España allí los del Partido Socialista del PSOE y los de box que son la derecha van a tener un enfrentamiento y van a tener que poner los pies sobre la tierra de defender el patrimonio español frente a cualquier cosa y lograr la aprobación de esa ley no lo veo fácil, hay que esperar, pero para mí yo lo anuncié hoy esta solicitud debe llegar a un Tribunal Internacional de Justicia, allá tiene que llegar ese negocio porque jueces internacionales objetivos y no subjetivos que no tienen ningún interés particular en ningún país pueden dar la solución final a este asunto.

Primer gobierno que se interesa en cumplir la sentencia sobre el Tesoro Quimbaya

El único gobierno que lo está cumpliendo pasaron cuatro gobiernos cuatro cancilleres y solamente este fue capaz de hacer el primer acercamiento a título diplomático y el ministro de Cultura a título de defensor de la cultura colombiana lo respalda y ha logrado conversar con el ministro homólogo en Madrid eso ya abre un camino enorme que hace 20 años cuando comenzamos este asunto en el año 2003 que claro ser la primera carta al presidente Uribe ahora es un cambio radical y que y que ha venido con el tiempo porque la gente ha apreciado el esfuerzo que nosotros estamos haciendo legítimo de defender el patrimonio del país.

Recursos anunciados por Min cultura para investigación

Hay que investigar mucho. Además el debate sobre poner los quindos, por ejemplo de que los quindos existieron o no existieron, todavía con eso me decía un antropólogo del Quindío muy famoso para identificarlos los restos y los vestigios de la cultura Quimbaya hay que recorrer el departamento desde la desde la cabecera del río Quindío hasta excavando por todas partes hasta encontrar y eso le cuesta una millonada al gobierno, o sea que eso es cuestión de tiempo, claro, pero es muy importante esos anuncios porque antes no se tenía, pero ya se abrió la puerta que no se había abierto hacía mucho rato estaba cerrada por los gobiernos, el gobierno de Duque no quiso hacer absolutamente nada en esos aspectos.

Polémica si el Tesoro regresa a Colombia donde debe reposar

El historiador Jaime Lopera señaló “yo he dicho que ese no es el problema no importa que el gato sea negro blanco como lo he dicho a otras partes, sino que hay cace ratones y el ratón es traerlo al país y listo, eso es lo demás los demás por añadidura se verá el sitio y los y los recursos necesarios para mantener una Colombia y ya se abrió la puerta y el evento de esta de esta ocasión organizado por la por la Gobernación del Quindío, por el Ministerio de Cultura por el Ministerio de Relaciones muestra que este territorio es el territorio válido para dar esa hazaña en el país.

¿Usted siente un fresquito hoy cuando ve todo esto?

Me has interpretado perfectamente un fresquito. Muchas gracias, muchas gracias.

