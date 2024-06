Ojalá dejemos de discutir cosas innecesarias, como la Constituyente que no sucederá: Santos

En entrevista con Gustavo Gómez, el expresidente de Colombia y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habló sobre la posible propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, por parte del Gobierno de Gustavo Petro, tomando como base una interpretación del Acuerdo de Paz que suscribió Santos con la guerrilla de las Farc.

Particularmente sobre la queja del presidente Petro, que presentará en julio a las Naciones Unidas, sobre los incumplimientos al Acuerdo de Paz por parte del Estado, el expresidente Santos aseguró que no se debe usar esa inconformidad con lo firmado en 2016, para desviar el tema y contextualizarlo hacia una constituyente, sino que debe pasar todo lo contrario: analizar qué parámetros se pusieron desde el comienzo de las negociaciones y en cuáles se concluyó que las leyes y la Constitución eran la vía por donde tomar.

“Desde el comienzo, nosotros lo que dijimos es que cualquier resultado del acuerdo de paz tenía que enmarcarse dentro de los tratados que Colombia ha firmado sobre Derechos Humanos internacionales en Ginebra y en el Tratado Interamericano, pero también tiene que enmarcarse dentro de nuestra Constitución. Nada de lo que se negocie, dijimos en ese momento, en el acuerdo puede estar contrario a nuestra Constitución”, aseguró el expresidente Santos.

También recordó la designación de los representantes colombianos para el aspecto de justicia, fueron dos expresidentes de la Corte Constitucional y el abogado estadounidense Douglas Castle, que es experto en los tratados sobre DD.HH. Por eso, ayer el expresidente Santos, envió una Carta a la ONU, con un recuento de todas las decisiones que se tomaron, respetando esos principios tanto a las leyes de Colombia como también a las resoluciones de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad.

El expresidente Santos califica como “desgastante”, la propuesta de la Constituyente, porque de llegar a ser convocada, el presidente Petro tendría un camino que está radicado en la Constitución, pero sobre todo advierte que “no se utilice el Acuerdo de Paz para convocar a la Constituyente, sino más bien se dedique a implementar el Acuerdo de Paz, que no necesita Constituyente, no necesita muchas veces ni siquiera leyes especiales, sino voluntad política”, recalcó.

Y agregó que “la implementación del Acuerdo de Paz corresponde al Estado colombiano y el jefe del Estado colombiano es el presidente y lo que estamos pidiendo es que acelere la implementación. Todavía hay tiempo y eso requiere coordinación, requiere voluntad política, requiere capacidad de gobernar. No hay ningún sentido de pedirle a un país que demande a Colombia por no cumplir con el acuerdo, si es que es Colombia la responsable de que ese acuerdo se cumpla y eso es lo que el presidente tiene que hacer”.

¿El presidente Petro podría válidamente demandar al Estado colombiano por el incumplimiento del Acuerdo de Paz?

Ante esa pregunta, el expresidente Santos dijo que nadie como jefe (en el caso de la primera magistratura, como la que tiene el presidente Petro ante el Estado), va a denunciar que no ha tenido una buena dirección a sus subalternos; pero también le brindó una oportunidad al actual Gobierno, entendiendo que durante la presidencia de Iván Duque, muchos ven que se debilitó la estructura del Acuerdo para su implementación, como lo ha sostenido en diversas ocasiones Pastor Alape, de las FARC.

Santos recordó que una de las promesas de campaña del presidente Petro, sobre fortalecer esa estructura de lo firmado, no se ha cumplido y todo lo contrario, la ha debilitado aún más; que prometió igual la designación de un gerente para tal fin y no lo ha nombrado después de dos años de Gobierno, lo que muestra una Presidencia precaria, sin voluntad política.

El papel de la Jurisdicción Especial para la Paz

En el contexto de un Gobierno progresista, de izquierda y abierto al cambio, donde el Tribunal de Paz tendría todo el apoyo, pero que por el contrario, ha sido blanco de muchos ataques en declaraciones, el expresidente Juan Manuel Santos, sostuvo que la creación de la JEP fue resultado de una discusión muy profunda, muy extensa y que eso pasó por la Corte Constitucional, por lo que la JEP debe ser respetada como una jurisdicción especial, independencia y autonomía.

Sí bien hay críticas válidas contra la JEP, como la demora en la toma de decisiones por concentrarse más a la verdad que a la justicia, el expresidente Santos sostuvo que la JEP es una entidad respetada por el mundo entero y que está siendo replicada en muchos otros países, por su visión transicional. De manera que la crítica a la JEP o las insinuaciones de modificar los términos que se establecieron para la JEP no tiene cabida y sería también inconstitucional porque es una norma constitucional.

En el Acuerdo nunca se pactó una Constituyente

“Es que la propuesta de una constituyente precisamente fue una de esas líneas rojas donde nosotros dijimos que por ningún motivo. Hay antecedentes de que las FARC discutieron entre ellos muchísimo sobre si hacer esa propuesta o no y finalmente el lado que proponía que si se hiciera una constituyente pues fue el que se impuso y por eso llevaron a la mesa la propuesta de la constituyente que fue rechazada por el gobierno, rechazada en forma tajante, de manera que ahí no hay ninguna posibilidad de interpretar el acuerdo como un acuerdo para convocar una constituyente”, concluyó el expresidente Santos.

Y en cuanto al discurso de un gran acuerdo político nacional que desde el inicio de su administración el presidente Petro ha recalcado, Santos fue enfático y dijo “que los acuerdos nacionales son lo que hacen todos los gobiernos para que sus leyes puedan ser aprobadas, para que sus reformas puedan ser aprobadas. Eso es convocar a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, consultar con ellos. Es lo que hace todo gobierno para gobernar y eso es lo que debería hacer el presidente para implementar el proceso de paz. No necesita ninguna constituyente”.

Y agregó que de llegar a convocarse una Constituyente, el presidente “Petro no va a encontrar ningún eco ni ningún respaldo por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o sea, la comunidad internacional no lo va a acompañar, no lo va a acompañar el Poder Judicial, no lo va a acompañar el Poder Legislativo, no lo va a acompañar el Estamento Militar, y creo que tampoco lo lo acompaña la mayoría de los colombianos que queremos que nuestra democracia se mantenga.

La carta enviada al secretario General de la ONU, António Guterres

La carta que fue enviada este fin de semana plasma su postura sobre la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente a través del Acuerdo de Paz del 2016, la tesis que han tenido diferentes funcionarios del gobierno, entre ellos el presidente Gustavo Petro y el excanciller Álvaro Leiva.

En la misiva el expresidente Santos asegura que en todo Gobierno debe existir el principio de buena fe para acoger y acatar lo que se acuerda, “y algunos han querido interpretar algunos aspectos del acuerdo en forma diferente a sus verdaderos objetivos y lo que ahí se dice es que ese principio de buena fe debe imperar. Es un principio que en todos los pactos, en todos los acuerdos debe existir la buena fe para cumplir con los acuerdos”.

El expresidente denunció que funcionarios y exfuncionarios le han atribuido algunos párrafos al Acuerdo de Paz contrario a su objeto y han pretendido incluso desconocer la letra y el espíritu del acuerdo, así como la independencia de la jurisdicción especial de paz. En este documento, el expresidente dice que al transmitirle el acuerdo final a la ONU, se refirió expresamente al principio de buena fe, de enorme importancia en la interpretación y aplicación del acuerdo, pues aquellas personas que están intentando convocar una asamblea están violando este principio.

Por esto aclaró que en los aspectos cuya implementación exigía cambios constitucionales, se siguió el procedimiento establecido en la Constitución para la adopción de enmiendas en cumplimiento de lo acordado. El exmandatario ratificó que ninguna parte del Acuerdo de Paz se insinúa que se pueda desconocer la Constitución vigente y que incluso la Corte Constitucional revisó la compatibilidad de la Constitución no solo de las leyes que se desarrollarían en el acuerdo, sino también de las reformas constitucionales de conformidad con las reglas y doctrinas comúnmente aceptadas en esta materia de Colombia. Finalmente, Santos asegura que tanto Felipe González, exjefe de gobierno de España, y José Mujica, expresidente de Uruguay, están totalmente de acuerdo con el espíritu y el contenido de esta comunicación.

¿Qué opina sobre el relevo que tendrá la Corte Constitucional el próximo año?

Ante esa coyuntura institucional, el expresidente Juan Manuel Santos, le pide al Gobierno que no se enfoque en buscar una Constituyente ni tampoco contemplar la posibilidad de buscar una reelección por parte del presidente Petro, pues “eso requeriría pasar por el Congreso, requiere una reforma constitucional. No hay tiempo. No creo que ese sea un camino que le convenga al país y no creo que el Presidente se meta en eso porque entonces lo que queda del gobierno no va a poder hacer nada (...) sabiendo que todavía le quedan dos años de gobierno, tiene la posibilidad de convocar las fuerzas políticas de los diferentes sectores para ver si en estos dos años arreglamos buena parte de los problemas que está sufriendo la ciudadanía, que está sufriendo Colombia. El tema de la seguridad, el tema de la salud, lo que estamos viendo como abre bocas, si eso finalmente va a resultar parecido a lo que sucedió con los maestros, va a ser una catástrofe lo que está sucediendo con la economía”.

El dilema de la reelección

Ante la crítica que el expresidente Juan Manuel Santos, ha recibido por parte de algunos voceros del petrismo frente al aprovechamiento de la reelección por parte de su Gobierno, pero que ahora que la propone un gobierno del cambio, se le cuestiona, simplemente manifestó que en su Presidencia propuso abolir la reelección, “porque yo pienso que la reelección, sobre todo en los países latinoamericanos, se presta para el abuso de quien está en el gobierno que utiliza el poder del Estado para reelegirse y eso va a debilitar la democracia. Por eso pusimos fin a la reelección. Tengo que confesar que yo hubiera preferido un período más largo, cinco o seis años, pero al final de la discusión en el Congreso me dijeron o acepta cuatro años o no le aceptamos abolir la reelección. Entonces acepté los cuatro años, pero soy consciente de que cuatro años es un período demasiado corto”.

Elección de Claudia Sheinbaum como presidenta electa de México

Luego de que el mundo confirmara la elección de la progresista Claudia Sheinbaum, como la primera mujer presidenta en la historia de México, el Nobel de Paz, sostuvo que “ojalá que esa gobernabilidad que adquirió con ese resultado la utilice, entre otras, para integrar a América Latina. Yo nunca he visto a América Latina tan desintegrada. Nosotros en este momento de nuestra historia tenemos unas grandes oportunidades los latinoamericanos, pero si seguimos peleándonos los unos con los otros, como estamos peleando, no vamos a poder aprovechar esas oportunidades. Y los países líderes son los países grandes que son México y Brasil. Están obligados a ejercer un liderazgo para que la región se pueda integrar más y aprovechar las oportunidades”.

¿Cómo está viendo el país?

“Lo estoy viendo con mucha incertidumbre, por eso ojalá podamos dejar de discutir cosas innecesarias, inconvenientes y desgastantes como el tema de la Constituyente, porque eso no va a suceder, y nos dediquemos todos, y sobre todo los que tienen el poder en sus manos, a resolver los problemas crecientes que están sufriendo los colombianos (...) Ya mencioné varios, el de la seguridad, el de la economía, pero ojalá sin tanta agresión y sin tantos ataques de un lado y del otro, porque eso es lo que no permite que se puedan generar acuerdos. Las democracias viven de las transacciones entre los diferentes sectores, pero si se insultan los unos con los otros, esta polarización, pues no vamos nunca a resolverle los problemas a la gente”.

La falta de grandes líderes en el mundo

Juan Manuel Santos, al hacer parte del grupo ‘The Elders’, tiene más vigencia y visión del por qué ya no salen grandes líderes que comanden los cambios que merece el mundo en diversos temas, por lo que aseguró no hay líderes de largo plazo, porque en medio de la polarización global, los mandatarios se enfocan en soluciones a corto plazo, que no alimenta a los visionarios.

“Tenemos al frente problemas existenciales muy serios en el mundo, el problema del cambio climático, el problema de la posibilidad de una guerra nuclear, el problema de las pandemias, el problema de la inteligencia artificial, que requiere de liderazgos con visión de largo plazo, no simplemente pensando en las próximas elecciones, porque pensar solamente en las próximas elecciones lo que hacen es impedir que los líderes tomen decisiones, así sean, impopulares, pero necesarias para salvar el planeta. Y ese liderazgo, infortunadamente, no se está viendo en ninguna parte, por eso vemos a Rusia y China que no se hablan con Estados Unidos; y estamos viendo las guerras en Ucrania, la guerra en Israel y Palestina, y hay más de 100 conflictos en este momento en el mundo donde Naciones Unidas debería estar presente, o por lo menos tratando de evitarlas, y por las competencias geopolíticas no lo está haciendo, entonces por eso estamos diciendo que requerimos de unos liderazgos fuertes que puedan volver a encauzar la cooperación internacional hacia cosas mucho más positivas”, dijo el expresidente Santos.

Un pequeño debate del pasado que se revivió hace diez años

A finales de 2014, el excanciller Álvaro Leyva, sostuvo que el expresidente Santos conspiró para “tumbar” al entonces mandatario Ernesto Samper, a lo que el Nobel respondió “que hubo un debate en el congreso, que además convocó el doctor Juan Fernando Cristo en ese momento, que después fue mi ministro. Y en ese debate yo mostré que el proceso que algunos decían que era para tumbar a Samper, era el inicio de la posibilidad de un proceso de paz avalado, entre otras cosas, por García Márquez, por Felipe González, por el presidente López, por el presidente Betancur. Y el propio Horacio Serpa en ese debate reconoció que efectivamente eso no era un proceso para tumbar a Samper, era un proceso para ver si se podía de pronto generar las condiciones para un proceso de paz”.

