No quiero reelegirme; sobre una constituyente, aún no niego esa posibilidad: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la carta enviada por el expresidente Juan Manuel Santos, en la que este aborda la implementación del Acuerdo de Paz.

Petro acogió la tesis del ex canciller Álvaro Leyva, quien dijo que Santos “aún no entiende bien qué firmó”, y aseguró que el exjefe de Estado está “un poco confundido” y que “no entendió una palabra que él mismo puso y firmó en la fase final de todo el proceso: la declaración unilateral de Estado ante las Naciones Unidas”.

Frente a la posibilidad de una asamblea nacional constituyente, el presidente Petro dejó claro que no busca la reelección inmediata, aunque dejó abierta la puerta para considerar esta opción en el futuro.

“No quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro”, aseguró el mandatario.

Además, criticó a los expresidentes que se han mostrado en contra de esta iniciativa.

“Los que me critican se reeligieron. Yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro, porque el poder constituyente tiene que expresarse tal cual como cuando los liberales y conservadores hicieron la paz para poder hacer la paz. En esos intríngulis estamos”, agregó.

El presidente no descartó completamente un proceso para modificar la Constitución de 1991, argumentando que los pueblos necesitan cambios constitucionales a lo largo de su historia.

“Yo no quiero reelegirme, ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en un futuro", aseguró el presidente @petrogustavo pic.twitter.com/1jCQCqZOWF — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) June 4, 2024

Según el jefe de estado, “la base de la democracia es el poder del pueblo: eso es lo que significa la palabra democracia y asustarse con eso, decir que eso es de Satanás, demoníaco o terrible, es simplemente porque no entienden la democracia”.

En respuesta a las críticas sobre la necesidad de cambiar las normas para implementar el acuerdo de paz, aseguró: “¿Cómo no vamos a tener que cambiar las normas para hacer un acuerdo de paz? ¿Cómo se nos ocurre que el país que tenemos con sus estructuras mentales, políticas, económicas, puede ser capaz de hacer la paz en Colombia? Hacerlo con los mismos métodos que han causado el problema. Toca cambiar la perspectiva mental, espiritual, cultural de la sociedad”.