Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: la posible llegada de grandes figuras

En un nuevo capítulo de ‘El Pulso del Fútbol’, César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid analizan el mundo deportivo, la bolsa de jugadores del fútbol colombiano, las posibles llegadas de grandes figuras a equipos nacionales, las ofertas que tiene Luis Díaz desde el fútbol de Arabia Saudita, entre otros temas.

A falta de la final de la Liga Colombiana, ya se conocen los primeros fichajes, como la llegada de Yerson Candelo al América de Cali, y los rumores de fichajes, principalmente de jugadores de gran nivel a distintos equipos.

Rumores de Millonarios

En las últimas horas, se conocieron los nombres de los primeros dos jugadores que abandonarán Millonarios, el equipo dirigido por Alberto Gamero no contará con Emerson Rivaldo, quien estaba como préstamo del Inter Miami, ni con Óscar Vanegas, a quien se le finalizó el contrato. Igualmente, César Augusto asegura que durante la semana se conocerían nuevas salidas.

En cuanto a los fichajes de cara al segundo semestre, además de los que ya se han mencionado con anterioridad, se inició el rumor de que el club ‘Embajador’ estaría detrás de dos jugadores del Junior de Barranquilla: Marco Pérez y Cariaco González.

Juan Felipe Cadavid confirma que hasta el momento los dos clubes no están en conversaciones por ninguno de estos jugadores y afirma que, sobre el tema de Cariaco González, el club barranquillero aún no ha conversado sobre una posible renovación, renovación que posiblemente no ocurra.

Sobre el tema, César Augusto Londoño afirmó que no cree que se dé lo de Marco Pérez “por una sencilla razón, porque tiene a Leo Castro, porque tiene a Giordana y porque ya va a tener a Jader Valencia, son tres centros delanteros de primer orden”.

La llegada de grandes jugadores

Desde hace algunos meses han crecido los rumores de la llegada de grandes jugadores, muchos de ellos de la Selección, al futbol profesional colombiano, han sonado nombres como el de Juan Fernando Quintero, quien juega en Argentina, David Ospina, proveniente de Arabia Saudita, y volvió a sonar el tema de Falcao García quien salió del Rayo Vallecano.

A Juan Fernando Quintero se le ha asociado con distintos equipos, primero hubo el rumor del interés del América de Cali, que finalmente fue descartado por Marcela Gómez, presidenta del club.

El jugador también ha sonado para llegar a Independiente Medellín, Juan Felipe Cadavid afirma que el jugador y el club han estado en conversaciones, hay interés de ambas partes, pero económicamente están lejísimos.

La posible llegada de Falcao a Millonario ha sido un tema que ha ilusionado a la hinchada del club, en esta ocasión Juan Felipe Cadavid asegura que hay una buena relación entre el jugador y el equipo y que la situación que hoy vive Falcao es muy diferente a la que se encontraba hace un año cuando hubo un acercamiento.