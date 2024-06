Hombre murió electrocutado tras tocar cable de alta tensión en el nororiente de Cartagena

Cartagena

En el barrio Pablo Sexto de Cartagena se presentó un accidente mortal cuando un hombre identificado como Héctor Martínez Nagles sufrió una descarga eléctrica al intentar alcanzar frutos de un árbol usando una varilla que hizo contacto con las redes de distribución de media tensión de 13.200 voltios.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Frente a este hecho lamentable, la empresa Afinia se solidarizó con la familia de la víctima por su pérdida y hace el llamado a la comunidad para que guarde todas las medidas de prevención y cuidado para no poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad tanto de personas, bienes como de la infraestructura eléctrica que permite la prestación del servicio.

Afinia, filial del Grupo EPM, frente al hecho elaboró un reporte técnico detallado, informe que fue entregado a las autoridades competentes para apoyar la investigación del accidente ocasionado por el contacto eléctrico generado por la víctima.

“La empresa invita a la comunidad y autoridades a generar comportamientos y gestiones adecuadas para evitar la ocurrencia de estos hechos lamentables e innecesarios, y reitera que prevenir accidentes es un deber de todos. Así mismo, manifiesta que de manera permanente ejecuta acciones para garantizar la calidad y continuidad del servicio, evitando accidentes por conductividad y desconexiones no programadas del servicio”, aseguró Afinia.

Lea también: Habitante de calle amenaza a feligreses y sacerdote de la parroquia Cristo Rey de Crespo

Igualmente, la empresa hizo un llamado de precaución a la ciudadanía para que evite cualquier contacto con la infraestructura, donde prácticas no seguras no solo atentan contra el sistema y la energía de todos, sino que ponen en peligro la vida y los bienes propios y ajenos; no realice conexiones ilegales o inseguras; no use elementos para entrar en contacto con la red o la infraestructura; respete las normas de construcción y distancias de seguridad; e identificar elementos en contacto con las redes eléctricas.