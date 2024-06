Sorteo octavos de final Copa Libertadores 2024: Hora y cómo seguir la transmisión

Avanza la Copa Libertadores, que prosigue con la fase de los octavos de final con un equipo colombiano en la contienda, Junior de Barranquilla. El equipo de la costa atlántica se clasificó primero del grupo D con 10 puntos, los mismos que Botafogo, pero con mejor diferencia de gol, Ítem que desempató el orden del cuadrangular.

El respectivo sorteo, que marcará el camino hacia los cuartos de final del certamen que tendrá como sede final a Buenos Aires, iniciará a las 11:00 AM (hora Colombia). El seguimiento de la transmisión lo podrá encontrar por las señales de TV de ESPN y Star+, y el minuto a minuto de Caracol Radio, esperando conocer el rival del equipo barranquillero, que puede estar entre un equipo argentino, boliviano, brasileño, chileno o uruguayo.

📺🔜 ¡Hora y TV del sorteo de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



💭 ¿Desde dónde lo vas a ver?#GloriaEterna pic.twitter.com/XwKJxyph1S — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 3, 2024

Los clasificados en el bombo 1 siendo cabezas de serie son Fluminense, São Paulo, Junior, Bolivar, Palmeiras, Atlético Mineiro y River Plate. El equipo restante está en el grupo C, que se debate entre The Strongest, y Huachipato o Gremio. Los brasileños no han podido terminar su calendario, debido a las fuertes inundaciones en Brasil, que suspendieron la competencia local e internacional.

Por el otro lado, quienes avanzaron como segundos fueron Colo-Colo, Talleres de Córdoba, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional de Uruguay.

Aspectos claves del sorteo

De acuerdo con la Conmebol, los ítems más importantes a tener en cuenta son: