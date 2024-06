Gobernadora Matiz asume compromiso para terminar obras en hospital de Rioblanco, Tolima

Tolima

Durante un encuentro con la comunidad del municipio de Ríoblanco, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, presentó un pormenorizado informe sobre las fallidas obras de construcción del nuevo hospital María Inmaculada, el cual fue adjudicado por su antecesor, Ricardo Orozco, en el año 2022 a un consorcio liderado por el ingeniero Olaguer Agudelo Prieto y tras dos años no ha iniciado obras lo que ha generado malestar entre la comunidad de la región.

Matiz se comprometió con la comunidad a subsanar las fallas, imponer las sanciones de rigor al contratista y reanudar las obras para el beneficio de la comunidad.

“Aquí mirándolos a los ojos tengo que decirles que recibí con problemas la construcción del hospital María Inmaculada de Rioblanco. Puedo decirle a ustedes, así como le dije a los chaparralunos, que el hospital se construirá y se va a hacer en este Gobierno. No tengan la más mínima duda”, expresó la mandataria.

Así mismo aclaró que del proceso contractual adelantado no se giró ningún recurso y las decisiones administrativas se tomaron porque los “contratistas fueron irresponsables y no continuaron con la obra. Uno no puede quedarse en los problemas, hay que buscar las soluciones”, dijo Matiz.

El nuevo Hospital María Inmaculada de Ríoblanco se construirá en una área de 3.706 metros cuadrados, tendrá una inversión de $11.212.865.062, recursos del Sistema General de Regalías y viabilizado y aprobado mediante acuerdo número 54 del 20 de septiembre del 2021 y que beneficiará a 24.553 tolimenses.

Allí para el supuesto inicio de obra, el contratista demolió parte de la estructura existente y no regresó. Durante el proceso se conocieron que se habría faltado al principio de planeación al presentar fallas los diseños eléctricos e hidráulicos lo que podría generar fallas durante la ejecución de la obra.

Hasta el momento los organismos de control no se han pronunciado sobre el abandono de estas obras.