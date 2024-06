El conductor de una ruta escolar abusó de una menor de 13 años y la dejó embarazada

La Estrella, Antioquia

Caracol Radio conoció que el pasado jueves 30 de mayo fue capturado Osny Bladimir Villa Villa, de 37 años, quien es el conductor de una ruta escolar y está señalado de los presuntos delitos de acceso carnal abusivo y acceso carnal violento con menor de 14 años.

La historia de este presunto depredador sexual comenzó en agosto del año anterior cuando los padres de una menor de 13 años contrataron al acusado para que transportara a la adolescente desde el municipio de La Estrella, en el sur del Valle de Aburrá, donde vive, hasta una institución educativa de la vecina población de Sabaneta, donde la víctima estudiaba. Al parecer, el conductor fue recomendado por otras personas por lo que comenzó a recogerla en la vivienda.

Este medio de comunicación pudo establecer que el acusado Villa Villa recogía a la menor todos los días a las 5 de la mañana, incluso era por la primera estudiante que pasaba antes de llevarla al colegio . Esta situación era aprovechada por el presunto abusador, primero comenzó con tocamientos y luego la accedió sexualmente. Los delitos se habrían cometido dentro del mismo carro escolar . El señalado, al parecer, y es lo que se estableció mediante las diferentes entrevistas, es que el hombre llevaba a la menor luego de recogerla en la casa hacia la vía conocida como la variante de Caldas, allí orillaba el carro y le cometía todo tipo de vejámenes. La misma situación ocurría en la tarde, el presunto abusador dejaba de última a la víctima para regresarla a su casa, pero antes la abusaba en el mismo lugar , así casi todos los días durante alrededor de cuatro meses. El hombre se valía de que las ventanas del carro que usaba para transportar a los estudiantes eran polarizadas, entonces desde afuera era difícil que se viera el interior.

Debido a la cantidad de veces que abusó a la víctima, el judicializado la embarazó ; pese a ello, la menor no denunció el hecho, ya que el presunto agresor la tenía intimidada, le aseguraba que si delataba sus acciones, sus padres también irían a la cárcel. Además, portaba armas blancas en el carro, lo que le generaba terror a la adolescente, tanto así que ella perdió el año escolar y tuvo que continuar estudiando de manera virtual.

Caracol Radio también pudo conocer que el presunto abusador luego de accederla le daba entre 10 y 15 mil pesos , los cuales no gastaba y prefería dárselos a sus compañeros, por el asco que le producía la situación. Pero no contento con eso, el judicializado también le suministraba pastillas del día después para evitar que quedara embarazada, pero eso método no funcionó, porque finalmente quedó en estado de gestación.

La menor nunca le contó a nadie lo que estaba padeciendo, ni a su mejor amiga y mucho menos a sus padres, quienes le notaban comportamientos extraños. Lloraba frecuentemente, sin razones aparentes.

¿Cómo se descubrió este abuso sexual?

La menor que hoy ya tiene 14 años comenzó a estudiar en el 2024 desde la casa y los padres empezaron a ver que con el paso de los días le crecía la barriga, pero los progenitores pensaban que era producto del desarrollo corporal por la edad, hasta que una tía fue la que la comenzó a observar y descubrió que la adolescente estaba gestante . Con la confianza comenzó a preguntarle hasta que por fin logró que la menor le relatara lo suicidado. De inmediato fue llevada a un hospital de La Estrella donde los médicos confirmaron el embarazo de 31 semanas. Debido a la situación y la afectación psicológica de la menor, se interrumpió el embarazo.

Acto seguido se instauró la denuncia contra el presunto agresor , quien el pasado jueves 30 de mayo fue capturado por los delitos antes mencionados y tras la legalización de captura y la imputación de cargos, un juez de La Estrella le dictó medida de detención en un centro carcelario de esa población.

Se investiga si solo esa menor fue abusada, porque podrían ser más las víctimas , ya que el presunto depredador sexual preguntaba con frecuencia sobre otras compañeritas de la víctima, por eso mientras el caso avanza el hombre afrontará el proceso judicial detenido.

Esta situación, que ha generado consternación, debe poner a analizar a los padres que contratan conductores para que transporten a sus hijos e Investigar muy bien qué tipo de personas son y qué responsabilidad tienen esos adultos con el cuidado de los menores a los que les confían para su protección, pero que en algunos casos como el relatado terminan vulnerando a los menores.