Así quedaron los cruces de la Copa Libertadores con colombianos a bordo

Concluyó el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores, el cual definió el cuadro clasificatorio hacia la final que tendrá lugar en Buenos Aires el sábado 30 de noviembre. Aunque no se ha revelado el estadio, es muy probable que el Monumental de Núñez, casa de River Plate, sea el escenario que acoja el partido final del torneo continental.

En el bombo 1 los clasificados por haber quedado en el primer lugar de cada cuadrangular fueron Fluminense, São Paulo, Junior, Bolivar, Palmeiras, Atlético Mineiro y River Plate. Por su parte, Colo-Colo, Talleres de Córdoba, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol y Nacional de Uruguay fueron los equipos que conformaron en bombo 2.

La única novedad que hace falta por confirmar son los clasificados del Grupo C: The Strongest, Huachipato y Gremio. Estos tres equipos se baten los dos lugares que hacen falta para conocer el cuadro completo, dado que los brasileños no han podido terminar su calendario por las inundaciones en el país.

Cruces de los octavos de final:

🔝🏆 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores definido! Así se jugará el camino a la #GloriaEterna pic.twitter.com/BBFR49muOj — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 3, 2024

Colombianos en la contienda

Diez futbolistas del país con sus diferentes equipos siguen con vida en el torneo, en búsqueda de la Gloria Eterna, que está por definir las fechas de los enfrentamientos iniciales de octavos de final.

Fluminense: En el equipo de Río de Janeiro, Jhon Arias, vigente campeón, se clasificó sin problemas y se batirá ante el segundo del grupo C, que puede ser Huachipato, Gremio, o en su defecto The Strongest. El extremo colombiano concentrará con la Selección para la Copa América, y de tener una destacada presentación, podría llegar al fútbol europeo, en caso de recibir una buena propuesta.

São Paulo: El Tricolor Paulista, con James Rodríguez, todavía dentro de la plantilla, tendrá que enfrentar a Nacional de Uruguvay. Los brasileños quedaron primeros en el grupo B con 13 puntos, los mismos que Talleres, que por diferencia de gol menor, quedó segundo.

Palmeiras: Con Richard Ríos dentro de su alineación, el verdão recibirá a Botafogo, rival de Junior en la fase de grupos del certamen internacional. El volante, al igual que Arias, estará con la Selección mayor para afrontar la Copa América en Estados Unidos.

River Plate: El equipo bonaerense, con el buen presente de Miguel Ángel Borja, que marcó triplete en el último partido ante Tigre, se enfrentará ante su rival nacional, Talleres. El plantel de Córdoba tiene en su plantilla a Kevin Mantilla y Juan Camilo Portilla, que han tenido una buena temporada en lo que va del año.

San Lorenzo: El cuadro de Almargo con los cuatro colombianos Carlos Sánchez, Jhohan Romaña, Nicolás Hernández y Diego Herazo, se verá las caras ante un complicado rival de Belo Horizonte, el Atlético Mineiro.