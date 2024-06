‘Tino’ Asprilla revela que pudo llegar al Dortmund en el año que ganaron la Champions

En la antesala de la final de la Champions League entre Borussia Dortmund y Real Madrid surgen nuevas revelaciones que calientan este enfrentamiento. Faustino Asprilla, el renombrado jugador de la Selección Colombia y de varios clubes europeos, recuerda el momento en el que le ofrecieron jugar en el equipo alemán, pero decidió por quedarse en el Parma, equipo en el que militaba para entonces.

En el programa F Show de ESPN, el exfutbolista reveló aquel momento que pocos conocían de su paso por Europa. El oriundo de Tuluá, Valle del Cauca reconoció que pudo haber jugado con la camiseta amarilla en el año en que quedaron campeones de la Champions ante Juventus, en la temporada 1996/1997. Sin embargo, las cosas no se dieron por el racismo que existía en aquella época en el viejo continente.

“En el 96, antes de ir al Newcastle, tuve la oportunidad de ir al Borussia Dortmund, yo estaba listo para el equipo, pero tomé la decisión de quedarme en Parma. ¿Recuerdan de un central brasileño, Júlio César? Había salido de la Juventus al Borussia Dortmund y leo la prensa, que él iba a entrar a una discoteca y no lo dejaron entrar, por negro. Que había racismo”, expresó.

Una vez presenció eso, el Tino decidió continuar su carrera en la Serie A con el equipo Crociati, prefiriendo su tranquilidad y seguridad al riesgo de bajar el rendimiento en su carrera deportiva. “¿Qué? Yo, por allá, no voy. Ahí mismo le dije a (Gustavo) Mascardi: Déjeme aquí, quieto. Yo no voy allá y si ganan la Champions, se la ganan a Juventus”, añadió.

Tocando las puertas de la casa blanca

Luego de declinar esta posibilidad en su carrera, Asprilla contó que también existió una opción de jugar en el Real Madrid, la cual fue mucho menor en cuanto a sus probabilidades. Esto ocurrió a mediados de los años 90, y consistía en un canje entre Davor Šuker para el Newcastle, y el colombiano para el Real Madrid. Fabio Capello, entrenador del equipo español, no dio el visto bueno, y finalmente el croata se quedó en el Madrid, mientras que el Tino continuó en el club de Saint James Park.

“Cuando estoy en Newcastle para un cambio. ¿Se acuerdan de Davor Suker, que estaba en el Real Madrid? Suker al Newcastle, yo para el Real Madrid. El técnico era Capello, dijo que no y Capello no me dejó ir al Real Madrid”, subrayó.

El colombiano confiesa no arrepentirse de que este hecho no se haya concretado, pues se sentía a gusto en los equipos que jugó y con el ambiente que lo rodeó para entonces. “¿Si me arrepiento? No, ¿por qué?, yo estaba feliz en Newcastle, ellos fueron los que me buscaron”, sentenció.