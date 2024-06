Luto: Falleció la señora madre del alcalde de Armenia, James Padilla García

Armenia

En las últimas horas y víctima de una penosa enfermedad falleció en Armenia la señora madre del alcalde la ciudad James Padilla García, la señora Orfilia García Hilarion, esposa además del reconocido periodista James Padilla Motoa y padre del mandatario.

Desde Caracol Radio Armenia enviamos un abrazo solidario y de condolencia para el mandatario y su familia en este difícil momento y que el buen Dios les de fortaleza para superar esta gran perdida.

Desde la alcaldía de Armenia dieron a conocer la hora y lugar de velación y misa de exequias de la madre del alcalde de la capital del Quindío.

Sala de velación: La Ofrenda Parque Fundadores sala 1 (a partir de las 8:30 a.m. de hoy sábado 1 de junio)

Misa: Iglesia Catedral Inmaculada Concepción ubicada en la plaza de Bolívar de Armenia el domingo 2 de junio 11:00 am

En redes sociales el alcalde escribió:

Madre:

Hoy me despido de ti con el corazón lleno de amor y gratitud por todo lo que me diste. Te fuiste de este mundo, pero tu espíritu y tu esencia vivirán siempre en mi corazón.

Gracias por cada sonrisa, por cada consejo, por cada momento compartido. Fuiste mi guía, mi apoyo incondicional, mi refugio en los días difíciles. Con tu ejemplo me enseñaste el valor de la bondad, la fortaleza y la perseverancia.

James Padilla García alcalde de Armenia al lado de su madre Q.E.P.D. Orfilia García, Foto Facebook James Padilla Ampliar

Aunque me duele profundamente tu partida, encuentro consuelo en los recuerdos que atesoro y en el amor eterno que siempre nos unirá. Prometo honrar tu memoria viviendo con la misma generosidad y valentía que tú siempre mostraste.

Descansa en paz mamá. Te llevo conmigo en cada paso que doy. Hasta que volvamos a encontrarnos, siempre serás mi luz y mi inspiración.

Con todo mi amor,

James Padilla García

En sus redes social el padre del alcalde y reconocido periodista deportivo James Padilla Motoa escribió:

Amada mía, has partido atendiendo el llamado del Señor y dejando un vacío inmenso en nuestros corazones. Gracias por todo lo que me diste; por los hijos maravillosos, por tus cuidados y comprensión absoluta, por ese apoyo permanente en mi carrera y por la seguridad y afán para proteger nuestro hogar. Espero que también me prepares en el cielo un lugar para estar junto a ti eternamente.

James Padilla Motoa, periodista deportivo al lado de su esposa Q.E.P.D Orfilia García. Foto Facebook James Padilla García Ampliar

Cabe recordar que la señora madre del alcalde acompañó a su hijo en la posesión como mandatario en el estadio San José de Armenia a finales de diciembre de 2023, sin embargo, desde finales del mes de enero la señora Orfilia García sufrió quebrantos de salud que se agravaron con el correr de los días y finalmente en la noche del viernes 31 de mayo falleció.

En redes sociales, ciudadanos, líderes sociales, políticos, gremiales, el gabinete y en población en general al lamentar este fallecimiento han enviado mensajes de solidaridad y condolencia al mandatario de la capital del Quindío, James Padilla García.

