El IPCC sancionará a propietarios de inmuebles deteriorados en el Centro Histórico

La Alcaldía de Cartagena inspeccionó en la tarde de este viernes el desplome de una parte del techo y el balcón de una casa abandonada en la calle de la Moneda, en el Centro Histórico.

Al lugar de los hechos acudieron miembros del equipo de la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), los jefes de las oficinas de Control Urbano, Gestión del Riesgo, Cuerpo de Bomberos, Espacio Público y de la Secretaría de Infraestructura, verificando que, por fortuna, la caída de la estructura en la concurrida calle no haya causado lesiones a ninguna persona.

Tras la inspección, las dependencias distritales retiraron los elementos que aún presentaban peligro de desplome en la Calle de La Moneda, procediendo a limpiar el andén y la vía, y a rehabilitar el flujo vehicular.

La directora del IPPC, Lucy Espinosa, enfatizó que se trató de un balcón que tenía riesgo potencial de desplome e instó a los propietarios de inmuebles en el Centro Histórico a realizar las obras de reparación que se les viene exigiendo desde la División de Patrimonio.

“Las obras de reparación a los balcones son necesarias tanto para evitar accidentes que pueden causar lesiones o pérdidas humanas, como para cuidar y preservar nuestra arquitectura patrimonial. El Instituto impondrá amonestaciones a quienes insistan en irrespetar las normas y nuestro patrimonio”, afirmó Espinosa.

Sobre este caso, el director de Control Urbano, Emilio Molina, señaló que “en repetidas ocasiones hemos requerido al propietario del inmueble, que corresponde a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que adelante las obras de intervención del balcón”.

Y agregó: “Lo mismo hemos venido haciendo con otros inmuebles que presentan elementos deteriorados o que se encuentran en estado avanzado de deterioro en el Centro Histórico”.

No obstante, el caso registrado hoy demuestra que los propietarios no están acatando las recomendaciones de las autoridades encargadas de preservar el patrimonio, por lo que con la caída del mencionado balcón llegará la imposición de amonestaciones.

Al respecto de esta grave situación, el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay, recalcó que el Distrito fortalecerá los controles y estudiará medidas para controlar jurídicamente el deterioro no atendido de inmuebles en el Centro Histórico. “Deben darle gracias a Dios los propietarios de esa casa que no hubo heridos o muertos por la caída del balcón en una calle tan concurrida, porque hoy el mensaje no fuese de advertencia sino el inicio de un proceso penal como ciudad que debe velar por la seguridad e integridad de su gente. Instamos a todos los propietarios a que atiendan el llamado de Control Urbano y del IPCC, y así evitar inconvenientes mortales en el corazón de nuestra ciudad: el Centro Histórico”, aseveró el mandatario.