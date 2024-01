Estado colombiano fue condenado por deportar migrante que fue torturado en Venezuela

El juzgado 58 administrativo de Bogotá condenó al Estado colombiano a pagar una indemnización al activista venezolano Lorent Enrique Gómez Saleh y a su madre por su expulsión del país hace 10 años. La indemnización es de al menos 150 millones de pesos.

Saleh fungió como un fuerte contradictor del gobierno de Nicolás Maduro y al tomar un papel más importante en la oposición empezó a ser perseguido. En el año 2014 Saleh Solicitó asilo político en Colombia tras huir de su país, asegurando persecución por parte del Gobierno venezolano.

En ese entonces, el gobierno colombiano precedido por Juan Manuel Santos, negó este asilo y fue justo cuando antes de cumplir la fecha máxima impuesta por migración Colombia para salir del país, agentes migratorios decidieron deportarlo y llevarlo a Venezuela, en donde estuvo en la cárcel llamada “La Cueva” y fue sometido a torturas.

En diálogo con Caracol Radio el abogado defensor de Saleh, Víctor Mosquera Marín, explicó que las fallas del Estado colombiano eran indefendibles y se había vulnerado los derechos de Saleh desde todo punto de vista. “Un país no puede deportar a una persona a un lugar en donde saben que va a correr peligro”, sostuvo Mosquera.

Además de no haber respetado el debido proceso, el Estado Colombiano realizó una deportación que no está bien sustentada debido a que cuando el activista político venezolano Gómez Saleh llegó a territorio colombiano lo hizo procedente de Costa Rica, lo cual hubiese obligado en tal caso a Colombia a deportarlo hacia ese país y no directamente a Venezuela donde su vida estaba en riesgo.