Ministros de Economía latinoamericanos reivindican a la región como fuente de soluciones

Varios ministros de Economía, Hacienda y Finanzas latinoamericanos reivindicaron este miércoles a la región como “fuente de soluciones” ante los retos del futuro, en especial el cambio climático y la dependencia energética, y demandaron profundizar las relaciones con la Unión Europea.

En una conferencia del banco de desarrollo de América Latina CAF celebrada en la Casa de América en Madrid, los titulares de estas áreas de Perú, Uruguay, Colombia y República Dominicana defendieron el potencial de la región y lo que puede ofrecer a sus socios.

Un día antes de la reunión de mañana en Santiago de Compostela (norte de España) entre ministros de estas áreas de la Unión Europea y sus pares latinoamericanos y caribeños, que se realizará por primera vez, el titular peruano de Economía y Finanzas, Alex Contreras, reconoció que América Latina “ha sido vista en las últimas décadas como una fuente de problemas”.

“También es importante llevar el mensaje de que tiene muchas de las soluciones para los problemas del mundo, en particular para la transición energética”, añadió el peruano, quien consideró que la región tiene “muchas lecciones” que aprender de la Unión Europea, pero también “tiene mucho que aportar” en materia de “recursos, capacidades y juventud”.

“Hay enormes retos y necesidades para darle mejoras a nuestros ciudadanos, por lo que debemos generar consensos en lo más importante”, espetó.

ADAPTAR LA ECONOMÍA

Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas uruguaya, destacó el “gran compromiso” del país “con el desarrollo sostenible” y puso como ejemplo de adaptación el hecho de que en Uruguay “la industria ganadera convive con la conservación del bosque nativo”.

Ricardo Bonilla, titular de Hacienda y Crédito Público de Colombia, compartió que su país es “uno de los más expuestos al cambio climático” y explicó las áreas de energía renovable que están desarrollando para revertir estos impactos.

Entre ellas, destacó la energía solar y la eólica que el país produce pero también aludió al “problema” de “dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón”, algo que les obliga a “reindustrializar el país” y “volver a industrias con contenido tradicional pero nuevas tecnologías”.

El ministro de Hacienda de la República Dominicana, José Manuel Vicente, llamó la atención sobre “el gran reto de la educación” en su país, a su juicio, “el mayor nivelador de oportunidades”.

“Es la mejor forma de ir eliminando la desigualdad que hay en América Latina, es un reto con varias dimensiones porque el tema no puede ser tratado de una sola forma”, incidió el ministro quien apuntó que uno los objetivos del Gobierno dominicano es “recuperar el 10% de los jóvenes” que no volvieron a las aulas tras la pandemia porque, entre otros motivos, “los que no van a clase son los más propensos a delinquir”.