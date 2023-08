Habrá un caos institucional: Procuradora sobre decisiones del Consejo de Estado

Continua la polémica de la Procuraduría General si sí o no puede sancionar a funcionarios que hayan sido elegidos por voto popular como alcaldes y gobernadores.

Esta vez, la procuradora Margarita Cabello, critico las decisiones que ha tomado recientemente el Consejo de Estado de revertir algunas sanciones que ya había impuesto el ministerio publico y que el alto tribunal tumbo al considerar que la Procuraduría no tenía potestad para emitir esas sanciones, entre esas esta, la del conocido ex senador “usted no sabe quien soy yo”, Carlos Merlano y contra el exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía.

Sobre esto precisamente, la funcionaria señaló que hay un “caos institucional” y que con estas decisiones se abre la puerta para que cualquier personas con alguna inhabilidad pida revertir la decisión.

“¿Por qué un caos institucional? Porque decisiones del 2005 están ahora siendo revocadas en virtud de aplicación de la convencionalidad cuando la sentencia de convencionalidad a que hacen referencia es del 2021 y según esa política el país rompería su estructura o su estructura constitucional, el respeto por las decisiones judiciales en firme y podría entonces cualquier persona inhabilitada en cualquier momento del 1990 hasta ahora, ir a aplicar la inconvencionalidad yéndose en contra de la democracia en nuestro país y el respeto por las decisiones de la Corte Constitucional”, asguró.

Hablo sobre el caso especifico del exgobernador del Valle.

“Sobre la investigación contra el señor Abadía, no están revocando por un juego probatorio y de valor de los hechos respecto a la norma sancionatoria, sino que se están yendo por aplicar directamente la sentencia de la Corte Interamericana cuando ya la Corte Constitucional claramente dijo que tenían que armonizar esa sentencia con la estructura constitucional de nuestro país”, dijo.

Así mismo Cabello aseguró que presentará una acción de tutela por el incumplimiento al fallo de la Corte Constitucional con la reforma a la Procuraduría para sancionar a elegidos por voto popular.

“Se interpuso un recurso de súplica y ya el Consejo de Estado decidió subirlo hasta la plena para tomar una decisión de unificación que posiblemente puede ser la otra semana y contra esas decisiones en firme que se han proferido ya en varias partes del país al igual que las decisiones del Consejo estamos listos para presentar las acciones de tutela correspondientes por la violación a una decisión de constitucionalidad proferida por la Corte Constitucional y tomaremos las medidas porque como órgano de control y defensor de la democracia tenemos que hacer”, aseguró.