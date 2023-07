Etapa 14 del Tour de Francia: los Alpes hacen su aparición

Tour de Francia 2023. (Photo by David Ramos/Getty Images) / David Ramos

Continúa el Tour de Francia 2023, esta vez con la etapa 14 y la aparición de los Alpes. Llegan pruebas de fuego para los pedalistas y seguramente los favoritos aprovechen para sacar ventaja pensando en la consagración.

Se avecinan cuatro duras jornadas en dos tiempos. El primero comenzará con una etapa corta, pero complicada: 151,8 kilómetros entre Annemasse y Morzine que engloba tres puertos de primera categoría y el Joux Plane, especial, cuyos 12 kilómetros de descenso por una carretera estrecha y técnica, serán definitivos.

En total, el pelotón superará 4.100 metros de desnivel, una constante montaña rusa que golpeará a los organismos que ya llevarán dos semanas en las piernas y que pueden generar desastres en la clasificación general.

Sobre todo en una edición en la que parece que no hay ningún campo de batalla que no esté siendo escenario de la pelea entre los mejores, en particular el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tadej Pogacar.

A diferencia de la etapa de los Vosgos, la primera cita con los Alpes otorga una configuración diferente, ya que desde su inicio propone montañas, rampas de lanzamiento para ataques, pero sobre todo, desgaste para los corredores.

El col de Cou y el de Freu, ambos de primera, son desconocidos para el pelotón y, aunque se encuentran muy lejos de la meta, comenzarán a desgastar las energías en una jornada que se augura trascendente.

A 87 kilómetros de la salida comenzarán a escalar el Ramaz, 13,9 kilómetros de ascensión con una pendiente media del 7,1 %, con algunas rampas de gran dureza, aunque en general demasiado tendido, lo que seguirá mermando los organismos de cara a la traca final.

La gran atracción de la jornada será el Joux Plane y sus 11,6 kilómetros al 8,5 % de pendiente media, donde tras superado todo lo anterior, nadie podrá esconder sus cartas.

EL CALVARIO FINAL

El puerto, ya mítico en el Tour, ofrece más de media hora de calvario, sin un reposo, lo que puede provocar desfallecimientos fatales, pero también terreno para ataques indiscriminados casi en cada rincón.

Será la décimo tercera vez que el Tour ascienda esta cota que nunca ha sido meta, porque su cima se encuentra en un espacio reducido que imposibilita los aspectos organizativos.

Pero su esbelta figura, atravesada por una angosta carretera encajonada en un túnel de árboles que se van haciendo más escasos a medida que se supera la altitud, ha emergido camino de Morzine, una de las paradas tradicionales del Tour en los Alpes.

Con frecuencia, sus rampas han juzgado el ganador de la etapa, siempre coronado por un gran escalador, nombres míticos como Ángel Arroyo en 1984 o Eduardo Chozas en 1987, Maco Pantani en el 97 o Richard Virenque en el 2000, todos ellos ganadores luego en el descenso a Morzine.

La última visita, en 2016, es la excepción, porque aunque fue el colombiano Jarlison Pantano quien coronó en cabeza, pero en el descenso el más rápido fue el español Ion Izaguirre, que ganó su primera etapa en el Tour, siete años antes que la que consiguió este jueves en Belleville-en-Beaujolais.

Una lección que deberán recordar los ciclistas en esta nueva edición donde la cima vuelve a ser solo la antesala del triunfo que habrá que ir a buscar en una vertiginosa bajada que ha suscitado la crítica del sindicato de corredores.

La etapa será, además, antesala de una segunda jornada alpina con meta esta vez en la cima del Mont-Blanc, de primera categoría, antes de afrontar otros dos puertos similares. Después llegará la jornada de descanso y la segunda parte del macizo que aparece como decisivo en este Tour.

Etapa 14: Annemasse - Morzine, 151,8 km.

Montaña: Col de Saxel (3a), 4,3 km al 4,6 %, a 133,1 de metaCol de Cou (1a), 7 km al 7,4 %, a 116,5 de metaCol du Feu (1a), 5,8 al 7,8 %, a 99,1 de metaCol de la Ramaz (1a), 13,9 km al 7,1 % a 50,2 de metaCol de la Joux Plane (Especial), 11,6 km al 8,5 % a 12 de meta.

Agencia EFE