Egan Bernal y su percepción dentro del pelotón: “Todos me hacen sentir viejo”

La primera semana del Tour de Francia llegó a su final con la novena etapa que conquistó el canadiense Michael Woods en el mítico Puy de Dome. Asimismo, estos primeros días de carrera, dejaron batallas entre Pogacar y Vingegaard, pero fue el danés el que cerró con la camiseta de líder antes del descanso.

Entre los colombianos, ha destacado lo hecho por Egan Bernal, que alcanzó a estar en el top 20 de la clasificación general y dar la pelea en el grupo de aspirantes al título, pero como era de esperarse por la situación del accidente que tuvo hace más de un año, ya ha salido de ese escalafón y cerró la primera semana en el puesto 31 a 35′32″ de Vingegaard.

Sobre los primeros días de alta y exigente competencia, Egan destacó el buen trabajo que se ha hecho. “Creo que es un buen balance. Tenemos a Carlitos (Rodríguez) que está muy bien en la general. Esta carrera me va a servir muchísimo. Es otro nivel. Estoy haciendo unos esfuerzos que obviamente entrenando no iba a poder hacer. Hace mucho no hacía algo así. El Tour es el máximo nivel. Nada mejor que esto para dar un paso más y espero poder asimilar bien la carga, descansar a tope y con la mejor actitud par ala siguiente parte del Tour”, aseguró.

Posteriormente, profundizó en lo que ha hecho el joven español Carlos Rodríguez, ubicado en la cuarta casilla a 4′22″ del líder. “Lo importante es ser muy constante. Lo estoy haciendo bien hasta el momento. No podemos olvidar que es muy joven todavía. Lo que está haciendo es impresionante. No se le puede pedir más. Hasta el momento lo está haciendo muy bien. De ahora en adelante, lo que pase va a ser ganancia. El equipo está muy contento con lo que ha hecho hasta ahora. Hay que felicitarlo y apoyarlo en lo que se puedan teniendo en cuenta que es muy joven y en el futuro va a ser de los mejores corredores de tres semanas”.

Cuando se le preguntó por el hecho de haber logrado el Tour de Francia con solo 22 años, indicó: “Ya me siento viejo. Todos me hacen sentir viejo. Nunca pertenecí y nunca me hicieron parte de los jóvenes. Siempre me ponían con los viejos. Tengo 26 años y estoy en el límite”.

Finalmente, respecto a poder volver a competir en un alto nivel en esta carrera que ya supo ganar en el 2019, indicó que: “esa es mi ambición. Para eso entreno y trabajo. Si no tuviera esa ambición, no seguiría montando en bicicleta. Quiero volver a mi mejor nivel y espero algún día hacer un Tour de Francia en mi mejor nivel y competir contra los mejores. Sería chévere. Así me ganen, sería bacano estar en un buen nivel y medirme para saber cómo estoy comparado con ellos. Por el momento tengo que ser consciente de que va a ser una tarea muy dura. Hay que ir paso a paso e ir celebrando esas pequeñas victorias, como estar en un Tour luego de todo lo que pasó”.

La segunda semana de la Grand Boucle dará inicio el martes con un recorrido de 167,2 kilómetros y un perfil de media montaña, donde hay cinco premios (cuatro de tercera y dos de segunda categoría).