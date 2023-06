Egan Bernal y su emotivo mensaje tras volver al Tour: Ya gané la carrera más importante

Egan Bernal, durante su participación en el Critérium del Dauphine (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Egan Bernal reaparecerá este sábado en una grande del ciclismo tras el grave accidente que por poco le cuesta la vida a comienzos del 2022 y lo hará nada más y nada menos que en el Tour de Francia, la prueba, que según él, hubiera elegido para correr si fuera la última que pudiera disputar.

En un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Egan aprovechó para agradecer una vez más a sus amigos, familiares, enfermeros y médicos que lo ayudaron a volver a la competencia, a quienes les dijo le dedicará cada uno de sus “pedalazos”.

“Este año va a ser el más especial porque voy a estar en la línea de salida habiendo ya ganado la carrera más importante Gracias a Dios”, inició su publicación refiriéndose al choque que sufrió con un bus el año pasado.

Y agregó con sinceridad, tras integrar la nómina de ocho corredores del Ineos para el próximo Tour. “Nunca pensé estar de nuevo acá, pero si me hubieran puesto a elegir una carrera que hacer por última vez entonces sería esta”.

“Han sido tiempos difíciles donde he necesitado la ayuda de mucha mucha gente y cada pedalazo va a ser en honor a ellos; desde los enfermeros que me cuidaron en el min 0, mi familia, amigos, doctores, equipo y en especial @mafemotas por la paciencia y el amor que me ha dado”, indicó Bernal sobre el homenaje que espera rendir a quienes lo apoyaron en su recuperación.

Finalmente, el campeón del Tour de Francia 2019 aseguró que su principal objetivo en esta edición del Tour será servir de inspiración. “Mi 4to Tour está acá y mi mayor objetivo va a ser inspirar gente”.