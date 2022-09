Rangel, ¿apartado del Tolima por indisciplina?: esto dijo Hernán Torres

En la previa del partido entre Deportes Tolima y Once Caldas que terminó con victoria por 1-0 para el cuadro Pijao, se conoció que el jugador Michael Rangel no entró en la convocatoria por unos actos de indisciplina los cuales habrían terminado en apartarlo del grupo.

El delantero de 31 años sí estuvo presente en uno de los palcos del estadio Manuel Murillo Toro presenciando la victoria por la mínima diferencia con gol de Rodrigo Ureña. Al término del compromiso, en la rueda de prensa le preguntaron al entrenador, Hernán Torres, por la situación del futbolista.

"Cometió un acto disciplinario, ya está en el Comité de Disciplina, no sé... Ellos son los que deciden y determinan qué es lo que va a pasar en ese aspecto. Por ahora está trabajando con nosotros", manifestó el técnico.

Por su parte, desmintió que el jugador hubiera sido apartado del grupo: "No se ha apartado del equipo, eso es mentira. Está entrenando con nosotros, normalmente. A mí no me han informado de ninguna otra situación, no está apartado, hizo sus descargos al Comité Disciplinario y el Comité tomará las decisiones", agregó al respecto.

De momento, lo que sí es preciso es que el aporte del delantero en cuanto a goles no ha sido el esperado para el cuadro Vinotinto y Oro, ya que desde que llegó ha jugado 40 partidos y se ha reportado con 10 anotaciones.