No es claro si la Segunda Marquetalia hará parte de la paz total: Canciller Leyva

Después de una reunión con miembros del gobierno Biden, el canciller Álvaro Leyva respondió a las críticas de funcionarios estadounidenses de tener a Venezuela como garante de los diálogos de paz con el ELN.

El canciller Álvaro Leyva informó que fue invitado por altos funcionarios del gobierno Biden a La Casa Blanca para hablar de temas neurálgicos de la llamada paz total como la extradición. Afirmó que “nadie va a entregar las armas para salir al otro lado extraditado a los Estados Unidos o a cualquier otro país. Se revisaron posibilidades dentro de Paz Total pero sin el ánimo de desconocer la extradición".

Leyva dijo desconocer que el disidente de las Farc “Iván Márquez” haya propuesto que la Segunda Marquetalia se acerque a la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, tal como lo informó previamente el alto comisionado para la Paz de Colombia.

“No conozco qué es lo que ha dicho Iván Márquez. Usted me está hablando de unos actos delincuenciales del sr Iván Márquez en Venezuela yo de eso no tengo ni idea", dijo el Canciller.

Leyva también afirmó que ha sostenido conversaciones con Salvatore Mancuso en las que el ex jefe paramilitar manifestó su intención de ser escuchado ante la JEP y que, según el canciller, serviría “muchísimo” para establecer que paso en Colombia durante los años de conflicto interno.

Asimismo, Leyva respondió a las críticas de funcionarios del gabinete Biden como Brian Nichols y a congresistas republicanos y demócratas quienes criticaron que Venezuela se convierta en un país garante de los posibles acuerdos de paz con el ELN.

“Algunos parlamentarios son ajenos y carecen de información porque yo nunca los he visto presentes en los diálogos que yo he tenido, entonces les llegan versiones que los confunden, pero bienvenidas las observaciones, son enriquecedoras, hace parte de la democracia” dijo Leyva.

Al ser consultado sobre la controversia del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, abrazando a Nicolás maduro, el canciller dijo “si Trump pudo bailar con el líder de Corea del Norte, ¿por qué Colombia no puede manifestar una tranquilidad en la frontera?” y agregó que no le puede decir a Benedetti a quien abrazar y a quien no.