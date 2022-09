A punta de abucheos bajaron a Yina Calderón en un cumpleaños

La influenciadora y empresaria Yina Calderón suele compartir a través de su cuenta de Instagram decenas de situaciones que se le suceden en el día a día, hasta cuando le pasa algo malo, como le sucedió esta vez.

Recientemente, Calderón compartió un lamentable episodio, ya que fue al cumpleaños de su amigo Alan Ramírez; en medio de un pequeño concierto que iba a dar el cantante popular Alexis Escobar, este llamó a la influencer a subir a la tarima, en ese momento comenzaron los abucheos en contra en Calderón.

La mujer quedó consternada y lloró por el lamentable hecho, del cual le hecho la culpa a sus amigos, pues -para ella- todo fue planeado, y así lo expresó en un video en su cuenta de Instagram.

"Alexis Escobar, que le agradezco, me cogió de la mano, me subió a la tarima. Cuando yo me subí a la tarima… todo el mundo empezó como que… alguien detrás de él dijo como que ‘fuera, fuera, fuera, fuera’ y me bajaron. Bebé vean, yo no necesito lamberle a nadie, o sea de verdad yo siempre he sido una hijuep*** pa’ todos ustedes", dijo la influenciadora.

Pero las palabras de Yina Calderón no terminaron ahí, pues señaló que "de verdad Alan me invitó a este cumpleaños para ser su payasa y parce y me duele, cuando Alan, tú sabes que yo te he visto… hijuep***. No te digo nada porque yo soy una mujer, pero qué hijuep***, qué hijuep*** […] Me invitaron a esta fiesta de cumpleaños y me duele por mis seguidores, me duele porque hay gente que me ama por todo lo que ha sido para mí llegar hasta acá",

ESTE ES EL VIDEO DE YINA CALDERÓN EN REDES SOCIALES HABLANDO SOBRE ESTE TEMA: