“No estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez”: De la Calle

Tras conocerse que Iván Márquez y la Segunda Marquetalia estarían buscando acercamientos para sumarse a la paz total del Gobierno de Gustavo Petro, El exjefe del equipo negociador del gobierno Santos en los diálogos con las Farc, Humberto de la Calle, se mostró en contra de abrir una eventual negociación con Iván Márquez.

“Debo decir que no estoy de acuerdo con reabrir negociaciones con Iván Márquez, ellos tuvieron su oportunidad. Yo creo que el camino que les queda es el del sometimiento. Dos preguntas prácticas, ¿qué es lo que se puede negociar con el señor Márquez y la Nueva Marquetalia, que no se haya sido negociado en la Habana? y en segundo lugar, ¿quién nos garantiza que esta vez no vuelva a incumplir, que falte a su palabra, como lo hizo después de la firma del acuerdo?, dijo De la Calle.

El Gobierno, a través del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, confirmó en CM& los acercamientos que estarían dando con la segunda Marquetalia. Sin embargo no ha habido mayores detalles sobre las condiciones en que se se daría la eventual llegada a la paz total que propone el Gobierno de Gustavo Petro.

El gobierno reactivará los diálogos con el ELN, pero también ha hablado de un eventual acogimiento o sometimiento de las bandas crimínales. En este último caso, la administración de Gustavo Petro presentará un proyecto ante el Congreso.