Colombia tendrá servicio pionero de análisis genético de cannabis

Colombia cuenta con más de 57.000 hectáreas de cultivos de Cannabis Sativa, de los cuales 1200 tienen licencias para sembrar. Estos cultivos tienen una complejidad en específico, y es que muchos de los cultivadores desconocen si sus semillas tienen composición alucinógena o si sus niveles de cannabinoides son aptos para otro tipo de industrias.

Esta clasificación se divide en dos, aquellas semillas que producen un efecto de euforia y aquellas que producen un efecto de letargo, lo que depende de la cantidad de moléculas cannabinoides de la semilla.

Para que los productores de todo tipo del país puedan estar seguros de qué se está sembrando, Juan David Romero, Magister en Biología de la Universidad Nacional de Colombia, creó un servicio para caracterizar las semillas de acuerdo al valor de cannabinoides que contiene.

Según las palabras del propio Romero, esto permitiría a los cultivadores de todo tipo “entender lo que son las bases genéticas de los cannabinoides en las semillas”, facilitando el ejercicio de clasificación de acuerdo al uso solicitado.

Esto se da en el marco de programas de mejoramiento genético y en el legal para dar un diagnóstico preciso sobre la semilla. Además esto facilita que se pueda tramitar con mayor facilidad los permisos que exige el Ministerio de Salud para la producción de Cannabis en el país.

“Nosotros observamos que muchos industriales llegan a un punto donde luego de hacer la parte burocrática y de infraestructura de sus fincas, se dan cuenta que tienen semillas psicoactivas que no les van a servir porque no tienen permisos. Y los agricultores psicoactivos trabajan a veces a ciegas al no saber qué se cultiva hasta que la planta termine su desarrollo”, asegura Romero.

Este proceso que ofrece la Universidad Nacional le permite hacer un análisis durante el proceso de selección de las semillas, y que no necesite esperar a que la planta florezca para darse cuenta de las propiedades que posee.