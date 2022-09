Miguel Ángel López: "Una pena no haber entrado en el podio. Lo intenté"

Miguel Ángel López, el mejor colombiano en la presente edición de La Vuelta a España, no pudo ocultar su frustración luego de no alcanzar un lugar en el podio de la clasificación general de la carrera. El ciclista boyacense cerrará la prueba en la cuarta posición.

"Una pena no haber entrado en el podio, lo intenté, lo probé, pero no ha sido un año fácil. El equipo se ha portado conmigo muy bien, todos los compañeros han estado a la altura, empezando por (Vincenzo) Nibali, una gran persona y corredor, pero no he podido hacer más", declaró López al termino de la etapa 20, último día de montaña.

Supermán López intentó recortar la diferencia con el español Juan Ayuso durante esta penúltima jornada; no obstante, el español defendió hasta el final su tercer puesto en la general.

"Lo importante es que estuve ahí, cerca de los mejores, pero es cierto que el objetivo era un puesto de privilegio, por eso queda un sabor agridulce", añadió al respecto el corredor del Astana.

Un 2022 de altibajos

Miguel Ángel López tuvo una temporada de altibajos en su regreso al Astana este año. El ciclista boyacense debió abandonar el Giro de Italia; mientras que solo logró celebrar una victoria de etapa en el Tour de Los Alpes. Su participación en esta Vuelta es su tercera mejor presencia en una grande del ciclismo.